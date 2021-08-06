Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da transfer şov sürüyor. İzmir temsilcisi, uzun süredir ilgilendiği Mısır'ın El Gouna takımından Serge Aka'yı resmen kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlıların daha önce prensipte anlaşma sağladığı Fildişi Sahilli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Serbest statüdeki 26 yaşındaki futbolcu İzmir ekibiyle idmanlara başladı. Serge Arnaud Aka'yı Galatasaray ve Beşiktaş'ın da takip etti iddia edilmişti. Son dönemde gösterdiği başarılı performansla Fildişi Sahili Milli Takımı'na da seçilen Serge Aka, geçtiğimiz sezon 24 resmi maçta forma giyerken bu maçlarda 2052 dakika sahada kaldı ve 1 asist üretti.

BAŞARILI OLACAĞIM

Altay'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Serge Arnaud Aka, "Yeni ekibimle başarılar yakalamak istiyorum. Türkiye'de olmaktan çok memnunum. Hedeflerim çok büyük" dedi.



KALECİ LİS DE İMZALADI

Altay'ın her konuda anlaşma sağladığı Polonyalı kaleci Mateuzs Lis de resmi sözleşmeye imza attı. Son olarak ülkesi Polonya'nın Wisla Krakow takımında oynayan 24 yaşındaki eldivenin de kampa katıldığı açıklandı. Polonya'da Falubaz Zielona Gora ve Lech Poznan altyapısında yetişen Lis, daha sonra ülkesinde Miedz Legnica, Podbeskidzie, Rakow ve son 2 sezonda Wisla Krakow kulüplerinde forma giydi. Geçen sezon Wisla Krakow'da 27 maçta görev alan kaleci Lis, geçen hafta başlayan ligde takımının kalesini korudu. Mateusz Lis, Polonya'nın en üst ligi olan Ekstraklasa'da toplam 69 müsabakada görev alırken, bir alt ligde 26 karşılaşmaya çıktı.



RAYAN DA TAMAM

Transferde hareketli günler geçiren Altay, Mısır Ligi'nde Al Ahly forması giyen santrfor Ahmed Yasser Rayan'la da görüşmelerini sürdürüyor. Siyah-beyazlıların 300 bin dolar kiralama bedeliyle Mısırlı golcüyü 1 yıllığına kiralaması bekleniyor. 23 yaşındaki golcü, kariyeri boyunca Mısır'ın Al Gouna, Cloepatra FC ve Al Ahly takımlarının formasını giyen Yasser Rayan, 7 kez Mısır U23 takımında, 1 kez de Mısır A Milli takımında maça çıktı. Mısırlı golcü, kariyerinde 75 resmi maça çıkarken 29 gol atıp, 5 kez asist yapma başarısı gösterdi.



KADRO SAYISINDA ELEME YAPILACAK

ALTYAPISINDAN yetişip 18 yıl formasını giydiği Altay'a geçen sezon 38 yıl aradan sonra teknik adam olarak dönen ve kulübü Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mustafa Denizli, kadroda revizyona gidecek. Denizli, "Geçen yıl gelirken kadro çok genişti. İzmir'e gelmeden oyuncuların performanslarını değerlendirerek 11 kişiyi dışarıda bıraktım. Süre kısa, beklenti yüksekti. Bunu yapmak mecburiyetindeydim. Bu sene bir miktar daha yaptım, kamptan sonra bir miktar daha yapacağım" mesajı verdi.