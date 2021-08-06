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Haberler Altay Denizli: Hedefimiz yukarılar

Denizli: Hedefimiz yukarılar

Denizli: Hedefimiz yukarılar

6.8.2021

Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, 18 yıl sonra döndükleri ligde hedeflerinin üst sıralar olacağını dile getirdi. Alt ligden gelen takımların öncelikle kümede kalma hedefiyle sezona başladığını belirten teknik direktör Mustafa Denizli, "Biz tutunmak için gelmiyoruz buraya. Biz kendimizi yukarılarda bir yerde tutmaya geliyoruz. Bu olur mu? Olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umutluyuz. İddia ve umudun olmadığı bir yerde adım atman mümkün değildir. Herkes görevini yaparsa fazla zorluk yaşanmaz. Başkanla 8-9 futbolcuya ihtiyaç olduğu ortak fikrimizdi. Bunlar gerçekleşmeye başladı" dedi.

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