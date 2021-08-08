Altay’da sola iki aday

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirme çalışmaları yapan Altay'da iki isim ön plana çıktı. Sol beke takviye konusunda Fransız ekibi Olympique Lyon'dan Melih Altıkulaç'ı İzmir'e getiren ancak anlaşamayan siyah-beyazlılar, alternatif isimleri belirledi. İzmir temsilcisi, Legia Warszawa'da forma giyen 29 yaşındaki Filip Mladenovic'e kanca attı. Kupa koleksiyoncusu olan yıldız savunmacının sözleşmesi 2023 yılında sona erecek. Altay'ın transfere sıcak bakan oyuncuyu uygun bir bedelle kadrosuna katması bekleniyor. Futbola Borak Cacak'ta başlayan Sırp yıldız sırasıyla Kızılyıldız, Bate Barisov, Köln, Standard Liege, Lechia Gdansk'ta forma giydi.

SOL STOPERDE OYNUYOR

Diğer aday Nurio Fortuna. 26 yaşındaki isim Gent forması giyiyor. Kariyerinde 254 maça çıkan Angolalı, bu müsabakalarda 5 gol atıp 17 asist yaptı. Sol bek, sol ön ve sol stoperde oynayabilen Fortuna'nın bonservisi yüksek olduğu için kurmaylar kiralık formülü üzerinde duruyor.



MUSTAFA DENİZLİ İLK KEZ MAĞLUP

ALTAY teknik direktör Mustafa Denizli önderliğindeki ilk yenilgisini dün Erzurum kampında oynadığı hazırlık maçında Ümraniyespor karşısında 3-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlı takımın başında geçen sezon 1'inci Lig'de 5'te 5 yapan deneyimli teknik adam, kamptaki ilk 2 hazırlık maçında Giresun Antalyaspor karşısında zafer elde etmişti. Ümraniyespor önünde soyunma odasına 3-0 geride giren İzmir temsilcisi, ikinci yarıda yeni transferi Bamba'nın golüyle farkı 2'ye düşürse de sahadan mağlubiyetle ayrılmayı engelleyemedi: 3-1. Erzurum kampı sona eren siyah beyazlılar hazırlıkları İzmir'de sürdürecek

■ OGÜN ÖZDEMİR