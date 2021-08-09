Altay’dan Marin bombası

Spor Toto Süper Lig'de sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Altay, aradığı orta sahayı Suudi Arabistan'da buldu. Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde transfer çalışmalarına ağırlık veren siyah-beyazlı yönetim, hücum gücünü artırmak için Marko Marin'e kancayı taktı.

Son olarak geçen Al-Raed ekibinde kiralık olarak forma giyen ve Al Ahli ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan 32 yaşındaki yıldız futbolcuya yönetim teklifini götürdü. Sırp asıllı Alman futbolcuyla menajeri kanalıyla temasa geçen İzmir ekibi, transferi en kısa sürede noktalayıp sezona eksiksiz girmek istiyor.

EN AZ İKİ YILLIK SÖZLEŞME

Teknik patron Denizli'nin de transferine onay verdiği Marin ile anlaşılması halinde yönetim, bonservis bedeli ödemeyecek. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan tecrübeli orta saha oyuncusuyla yıllık ücreti konusunda yönetim pazarlıklarını sürdürüyor. Futbolcuya teklif edilen iki yıllık sözleşmede anlaşma sağlandığı, ücret konusunda ise pürüzlerin giderilmeye çalışıldığı iddia edildi. 2015-2016 sezonunda Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Marin'in de yeniden Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

KARİYERİ PARLAK

MARKO Marin kariyerinde Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi. Sırp asıllı Alman futbolcu, Frankfurt, M'Gladbach ve W.Bremen, Chelsea, Sevilla, Fiorentina, Anderlecht, Olympiakos, Kızılyıldız ve Al- Read ekiplerinin formasını terletti.

AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANDI

KARİYERİNDE 6 kupa kazanan Marko Marin, iki kez Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı. 32 yaşındaki futbolcu Sevilla ve Chelsea ile birer kez Avrupa Ligi kupasını kaldırırken M'Gladbach, Olympiakos'ta birer, Kızılyıldız ile de iki kez lig şampiyonluğu sevinci tattı. Marin, orta sahanın yanı sıra sağ ve sol kanatta da forma giyebiliyor.

YÖNETİM ON NUMARA CESAR PİNARES İLE ANLAŞMA SAĞLADI

ALTAY, bir süredir görüşme halinde olduğu Şilili 10 numara Cesar Pinares'le de el sıkıştı. Siyah-beyazlıların, son olarak Brezilya'da Gremio forması giyen 30 yaşındaki Pinares için kulübüne 1 milyon dolar bonservis ücreti ödediği iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun İzmir ekibiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalayacağı bildirildi. Cesar Pinares, sağlık kontrolünden geçtikten sonra takıma katılarak Altay'ın 8'inci dış transferi olacak. Tecrübeli oyuncu Şili Milli Takımı'nda halen forma giyerken 18 kez milli formayı terletti. Kariyerinde 236 resmi maça çıkan Pinares, 34 kez rakip fileleri havalandırdı. Futbolcu kariyerinde Triestina, Deportes Iquique, Volos, Espanola, Al Sharjah ekiplerinde de forma giydi.

MELİH ALTIKULAÇ YETİSTİRMEYE TAKILDI

ALTAY'IN İzmir'e getirip sözleşme imzalamadan yollarını ayırdığı gurbetçi sol bek Melih Altıkulaç transferinde yetiştirme bedeline takıldığı açıklandı. Oyuncunun avukatı, siyah-beyazlıların yetiştirme bedeli konusunda Fransa ekibi Lyon'a verdiği sözü ve beklentileri yerine getirmekte zorlanıp, işlemler konusunda geç kaldığını ifade etti.

■ BURAK HAKERLER