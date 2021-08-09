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Büyük Altay durmuyor

Kadrosunu önemli isimlerle takviye eden İzmir temsilcisi, Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş için devreye girdi. Göztepe’nin de talip olduğu 27 yaşındaki yıldızı Antalyaspor ve Yeni Malatya da çok istiyor

Büyük Altay durmuyor

9.8.2021

Süper Lig'de ilk sezonuna iddialı girmek isteyen Altay yönetimi, golcü arayışlarında rotayı İstanbul'a çevirdi. Teknik direktör Mustafa Denizli ile yeniden anlaştıktan sonra kadrosunu önemli isimlerle takviye eden siyahbeyazlılar, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan yıldız golcü Sinan Gümüş için harekete geçti. İzmirli rakibi Göztepe'nin de listesinde yer alan futbolcu için teknik patron Mustafa Denizli'nin çok istekli olduğu ve mutlaka alınması yönünde yönetime rapor verdiği öğrenildi. Altay yönetiminin 27 yaşındaki Almanya doğumlu futbolcuyla menajeri kanalıyla temasa geçtiği ve nabız yokladığı öğrenildi.

İZMİR DAHA AĞIR BASIYOR
Futbolcuyla görüşmelerini sürdüren İzmir ekibinin, Fenerbahçe kulübünün kapısını da çalarak transfer şartlarını araştıracağı öğrenildi. Futbolcu için Süper Lig'den Antalyaspor ve Y.Malatya'nın da devrede olduğu ancak İzmir'in iki güzide kulübünün bir adım önde olduğu ifade edildi. Sinan, kariyerinde Stuttgart, G.Saray, Antalyaspor ve Genoa formalarını da terletti.

OGÜN ÖZDEMİR

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