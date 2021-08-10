Denizli, bilet kesti

Süper Lig kulüplerinden Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, Erzurum kampının sona ermesinin ardından 4 oyuncuyu daha takımdan gönderdi. Siyah-beyazlılarda geçen sezon 1. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan kadrodan sol kanat Ziya Alkurt, sol bek Mehmet Erdem Uğurlu, Boşnak ön libero Jasmin Scuk ve gurbetçi stoper Berkay Sülüngöz'den kendilerine kulüp bulmaları istendi. Sözleşmeleri devam eden bu isimler önceki gün İzmir'de yapılan antrenmanda yer almadı. Toplam 15 futbolcuyu kadrodan eleyen tecrübeli teknik adamın bu yıl 22 kişilik oyuncu grubuyla antrenman yapma kararı aldığı öğrenildi. Dış transferde 7'si resmi 10 isimle anlaşan Altay'da takviyeler sürdükçe ayrılıklar da devam edecek.

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