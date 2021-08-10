Altaylı taraftarlar siyahbeyazlı takımın antrenmanını ziyaret ederek futbolculara moral verdi. Söyledikleri marşlarla oyuncuları motive eden siyah-beyazlı futbolseverler, yaktıkları meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu. Teknik direktör Mustafa Denizli'ye sevgi gösterisinde bulunan Altaylılar, "Altay'ın çocuğu Büyük Mustafa. Her zaman her yerde en büyük Altay" şeklinde tempo tuttu.
Taraftardan moral haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.