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Haberler Altay Taraftardan moral

Taraftardan moral

Taraftardan moral

10.8.2021

Altaylı taraftarlar siyahbeyazlı takımın antrenmanını ziyaret ederek futbolculara moral verdi. Söyledikleri marşlarla oyuncuları motive eden siyah-beyazlı futbolseverler, yaktıkları meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu. Teknik direktör Mustafa Denizli'ye sevgi gösterisinde bulunan Altaylılar, "Altay'ın çocuğu Büyük Mustafa. Her zaman her yerde en büyük Altay" şeklinde tempo tuttu.
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