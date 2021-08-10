Taraftardan moral

Altaylı taraftarlar siyahbeyazlı takımın antrenmanını ziyaret ederek futbolculara moral verdi. Söyledikleri marşlarla oyuncuları motive eden siyah-beyazlı futbolseverler, yaktıkları meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu. Teknik direktör Mustafa Denizli'ye sevgi gösterisinde bulunan Altaylılar, "Altay'ın çocuğu Büyük Mustafa. Her zaman her yerde en büyük Altay" şeklinde tempo tuttu.

DİĞER