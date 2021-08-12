Süper Lig'de yarın açılacak yeni sezon öncesi takımlar takviyeye devam ediyor. TFF'nin yeni sezonda uygulamaya koyduğu 8+6 yabancı kuralı sonrası ise Türkiye'de yabancı trafiği karıştı. Takımlar resmen ikiye ayrılırken bir kısmı sattığı kadar aldı, bir kısmı yabancıları satıp Türklere yöneldi. Özellikle ligin yeni ekipleri yabancı transferine yoğunluk verdi. Süper Lig'de beşinci sezonuna girecek olan ve bu yıl hedef büyüten Göztepe, 5 yabancı oyuncuyla yollarını ayırırken 5 yabancı oyuncuyu bünyesine katarak transferde nokta atışı yaptı. Diğer İzmir kulübü Altay ise kadrosunu 8 yabancıyla takviye ederek transfere hızlı bir giriş yaparken üç yabancısını da gönderdi.





EN ÇOK GÖNDEREN RİZESPOR

İstanbul 'un dev kulüpleri de transferde hareketli günler geçirdi. Fenerbahçe, 2 yabancı alıp 3'ünü gönderirken Türk oyunculara yöneldiğini açıkça gösterdi. Galatasaray, 4 alıp 6 satarken son şampiyon Beşiktaş'ta 3 yabancı geldi, 3 tane de gönderildi. Trabzon ise en hareketli takımlardan biri oldu. Bordo-mavililer 5 yabancı alırken 8 isimle yollarını ayırdı. En az transfer yapan ve yabancı gönderen kulüp Fenerbahçe olarak göze çarpıyor. En çok yabancıyı kadrosuna katmada ise zirveyi sekizer futbolcuyla ligin yeni ekipleri Altay, Adana Demirspor ile Giresunspor paylaşıyor. Takımdan en çok yabancıyı gönderen kulüp ise 11 oyuncuyla Rizespor oldu.









■ OGÜN ÖZDEMİR