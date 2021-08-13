Altay’da rota Jovanovic

SPOR Toto Süper Lig'de transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Altay, savunmaya bir takviye daha yapacak. Siyah-beyazlılar teknik direktör Mustafa Denizli'nin raporu üzerine stoper harekatına başlarken, aradığı ismi Bordeaux'ta buldu. Fransa Ligue 1'de mücadele eden Vukasin Jovanovic siyah-beyazlıların radarına girdi. Fransız ekibinden ayrılarak boşa çıkan Sırp savunma oyuncusunun bonservisi elinde bulunuyor.

TALİPLERİ ÇOK

Bir dönem Antalyaspor ve Göztepe'nin de talip olduğu 25 yaşındaki futbolcuya resmi teklif gitti. Fransa ve Hollanda'dan da teklifler alan Jovanovic'in kariyerini Altay'da sürdürmeye sıcak baktığı öğrenildi. Sırp savunmacı Crvena Zvezda, Zenit ve Eibar formalarını da terletti. Kulüp kariyerinde ise 115 resmi maçta 3 gol attı.

SİNAN GÜMÜŞ ISRARI SÜRÜYOR

ALTAY'IN Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş'e olan ilgisi devam ediyor. Yerli oyuncu olarak sadece Alanya'dan Ceyhun'u kadrosuna katan siyah-beyazlıların yerli transferine yöneldiği ve Sinan Gümüş için temaslarını sıklaştırdığı öğrenildi. Almanya'da TSV Aach-Linz, Pfullend ve VfB Stuttgart altyapılarında oynayan 27 yaşındaki sağ kanat G.Saray, Genoa ve Antalya'da da forma giydi.