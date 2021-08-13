Büyük Altay'da büyük heyecan! İlk hafta rakip Kayserispor

Süper Lig'e veda ettiği 2002-2003 sezonuna kadar ligde en fazla yer alan ekiplerden biri olan Altay, 18 sezon sonra mücadele edeceği ligin ilk maçında yarın Kayserispor'la İzmir'de karşılaşacak.

En son 2002-2003'te yer aldığı Süper Lig'e veda ettikten sonra TFF 3. Lig'e kadar gerileyen Altay, 2018-2019 sezonunda döndüğü TFF 1. Lig'de geçen sezon play-off finalinde diğer İzmir temsilcisi Altınordu'yu yenerek tekrar Süper Lig vizesi aldı.

Ligde 18 yıl sonra tekrar mücadele edecek Altay, 42. kez yer alacağı ligde şimdiye kadar çıktığı 1326 karşılaşmada sahadan 413 galibiyet, 413 beraberlik ve 500 yenilgiyle ayrıldı. Bu müsabakalarda 1415 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 1610 gol gördü.

İLK HAFTA RAKİP KAYSERİSPOR



İzmir temsilcisi, 2021-2022 sezonunun ilk haftasında yarın saat 21.45'te Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın çalıştırdığı Kayserispor'u konuk edecek. Koşukavak, daha önce Altay'da teknik direktör olarak görev yapmıştı.

Altay'ın Alsancak Stadı tamamlanana kadar iç saha maçlarını oynayacağı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı, Göztepe'den sonra Altay'ın da Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi, şimdiye kadar İranlı Mohammad Naderi, Polonyalı kaleci Mateusz Lis, Fildişi Sahilli futbolcular Serge Arnaud Aka ile Daouda Karamoko Bamba, Şilili Martin Rodriguez, İsveçli Eric Björkander, Brezilyalı Thaciano Mickael da Silva ve Ceyhun Gülselam'ı transfer ettiğini açıkladı.

SÜPER LİG'DE RAKİPLERİ

Geride kalan 41 sezonda Süper Lig'de 57 farklı takımla mücadele eden Altay; Alanyaspor, Medipol Başakşehir, Gaziantep, Atakaş Hatayspor, Demir Grup Sivasspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la ligde ilk kez karşılaşacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la 82 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'la 50 ve diğer İzmir temsilcisi Göztepe ile 46 müsabakada birbirlerine rakip oldu.

Altay'ın bu sezon Süper Lig'de karşılaşacağı rakipleriyle ligde aldığı sonuçlar şöyle:

Takımlar O G B M A Y Adana Demirspor 34 15 10 9 56 46 Antalyaspor 18 4 5 9 22 32 Beşiktaş 82 15 25 42 62 115 Çaykur Rizespor 12 3 2 7 18 19 Fatih Karagümrük 8 3 2 3 11 10 Fenerbahçe 82 9 25 48 65 135 Galatasaray 82 14 20 48 56 141 Giresunspor 12 5 3 4 15 10 Göztepe 46 17 17 12 48 35 Kasımpaşa 10 5 3 2 12 6 Kayserispor 8 4 4 0 8 2 Konyaspor 8 4 1 3 13 14 Trabzonspor 50 10 12 28 46 83

ALTAY'IN BAŞINDA MUSTAFA DENİZLİ

Futbolculuk kariyerine başladığı ve uzun süre forma giydiği Altay'da "Büyük Mustafa" lakabıyla anılan Mustafa Denizli, futbolculuk kariyerini kısa dönem forma giydiği Galatasaray'da tamamladı.

Futbolculuğunun ardından teknik direktörlük kariyerinde birçok başarıya imza atan 10 Kasım 1949 doğumlu Mustafa Denizli, TFF 1. Lig'de normal sezonun bitimine 2 hafta kala göreve geldiği Altay'ı Süper Lig'e taşıdıktan sonra Süper Lig'de de takımın başında yer alacak.

Süper Lig'de daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam, ligde bu takımların dışında Kocaelispor ve Kasımpaşa'yı da çalıştırdı.

Ligde 359 maçta görev yapan Mustafa Denizli, bu müsabakalarda 198 galibiyet, 79 beraberlik ve 82 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 676 gol atan Denizli'nin ekipleri, kalelerinde 411 gol gördü.

İZMİR'DEN 18 SENE SONRA 2 TAKIM

Profesyonel futbol liglerinin başladığı 1959'da Milli Lig Beyaz Grup'ta Altay ve İzmirspor, Kırmızı Grup'ta da Göztepe ve Karşıyaka ile temsil edilen İzmir, bir sonraki sezon Altınordu'nun da katılımıyla 1964-1965 sezonuna kadar 5 takımla yer aldı.

1972-1973'e kadar en az 3 takımla Süper Lig'de mücadelesini sürdüren İzmir ekipleri, bu sezondan sonra temsilcisinin kalmadığı 1983-1984 sezonuna kadar en az bir takımla ligde boy gösterdi.

1984-1985 sezonunda Altay'ın tekrar Süper Lig'e yükselmesiyle 1999-2000 sezonuna kadar Süper Lig'de yer alan İzmir, 2000-2001'de yine temsilcisiz kaldıktan sonra 2001-2002'de Göztepe, 2002-2003'te de Göztepe ve Altay ile en üst ligde mücadelesini sürdürdü.

Bu iki takımın lige vedasıyla 2003-2004'ten 2010-2011'e kadar Süper Lig'den uzak kalan İzmir'in hasretini Bucaspor dindirse de sarı-lacivertli ekip sadece 1 sezon kümede kalabildi. 2017-2018'den itibaren Göztepe ile tekrar Süper Lig'de boy gösteren İzmir kenti, bu sezon Altay ve Göztepe ile Süper Lig'de yer alacak.