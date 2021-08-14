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Haberler Altay Altay - Kayserispor | İlk 11'ler belli oldu

Altay - Kayserispor | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in ilk haftasında İzmir ekibi Altay evinde Kayserispor'u konuk ediyor. 18 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Altay sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Kayserispor ise Süper Lig'e iyi başlamanın hesabını yapıyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Altay - Kayserispor | İlk 11'ler belli oldu

14.08.2021, 21:07 Güncelleme Tarihi: 14.08.2021, 21:08

Ligde 18 yıl sonra tekrar mücadele edecek İzmir ekibi Altay, 42. kez yer alacağı ligde şimdiye kadar çıktığı 1326 karşılaşmada sahadan 413 galibiyet, 413 beraberlik ve 500 yenilgiyle ayrıldı. Bu müsabakalarda 1415 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 1610 gol gördü.

İŞTE İLK 11'LER
Altay: Mateusz Lis, Murat Akça, İbrahim, Naderi, Cebrail, Thiam, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba.

Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Onur, Avramovski, Emrah Başsan, Kvrzic, Cardoso, Mustafa Pektemek.

ALTAY - KAYSERİSPOR SAAT KAÇTA HANG KANALDA?
Altay'ın İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Yukatel Kayserispor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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