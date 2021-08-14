Altay - Kayserispor | İlk 11'ler belli oldu

Ligde 18 yıl sonra tekrar mücadele edecek İzmir ekibi Altay, 42. kez yer alacağı ligde şimdiye kadar çıktığı 1326 karşılaşmada sahadan 413 galibiyet, 413 beraberlik ve 500 yenilgiyle ayrıldı. Bu müsabakalarda 1415 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 1610 gol gördü.

İŞTE İLK 11'LER

Altay: Mateusz Lis, Murat Akça, İbrahim, Naderi, Cebrail, Thiam, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba.

Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Onur, Avramovski, Emrah Başsan, Kvrzic, Cardoso, Mustafa Pektemek.

ALTAY - KAYSERİSPOR SAAT KAÇTA HANG KANALDA?

Altay'ın İzmir Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Yukatel Kayserispor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.