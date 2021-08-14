Büyük Altay sezonu açıyor

Spor Toto Süper Lig'e tam 18 sezon sonra dönüş yapan İzmir'in köklü kulüplerinden Altay, ilk sınavını bugün İzmir'de Kayserispor önünde verecek. Siyah-beyazlılar saat 21.45'te Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda daha önce Altay'da da görev yapan teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın çalıştırdığı Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Hakem Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı mücadele beIN Sports 2 kanalından yayınlanacak. İzmir ekibi 42. kez yer alacağı ligde şimdiye kadar çıktığı 1326 karşılaşmada sahadan 413 galibiyet, 413 beraberlik ve 500 yenilgiyle ayrıldı. Bu müsabakalarda 1415 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 1610 gol gördü. Yeni sezonda oynanacak maçlara korona tedbirleri kapsamında stat kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınması sebebiyle maçı 4569 taraftar izleyebilecek.



6 TAKIM İLE İLK KEZ OYNAYACAK

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 41 sezonda Süper Lig'de 57 farklı takımla mücadele eden Altay; Alanyaspor, Medipol Başakşehir, Gaziantep, Atakaş Hatayspor, Demir Grup Sivasspor ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'la ligde ilk kez karşılaşacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la 82 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor'la 50 ve diğer İzmir temsilcisi Göztepe ile 46 müsabakada birbirlerine rakip oldu.





İŞTE ALTAY'IN SÜPER LİG PERFORMANSI







GÖVDE GÖSTERİSİ

Altay'da 2021-2022 sezonu öncesi yeniden anlaşmaya varılan teknik direktör Mustafa Denizli ve transfer edilen oyuncular için imza töreni düzenlendi. Siyah-beyazlılar dün son olarak Gremio'da forma giyen 30 yaşındaki Şilili orta saha oyuncusu Cesar Pinares'i renklerine bağlarken İranlı Mohammad Naderi, Polonyalı kaleci Mateusz Lis, Fildişi Sahilli futbolcular Serge Arnaud Aka ile Daouda Karamoko Bamba, Şilili Martin Rodriguez, İsveçli Eric Björkander veBrezilyalı Thaciano Mickael da Silva da imza attı.

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen toplu imza töreninde konuşan kulüp başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Mustafa Denizli ile tekrardan bir sezon daha beraber olmanın kendileri için onur ve gurur olduğunu söyledi. Teknik direktör Mustafa Denizli de bu yaptıkları imza töreninin bir formalite olduğunu dile getirerek, "Bu camiadan yetişenlerin imzaları değil verdiği sözler geçerlidir. Geçmişte de böyleydi, şimdi de böyle. Geçen sezon kulübümüzün bana ihtiyaç duyduğu anda kulübe döndüm ve onlarla mücadele edere hedefimize vardık." ifadelerini kullandı.