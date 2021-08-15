Büyüksün Altay

Spor Toto Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra dönen Altay, taraftarının önünde Kayserispor'u müthiş bir oyun sonucu 3-0 yenerek sezona harika bir giriş yaptı. 8. dakikada gelişen Altay atağında, kaleci Doğan'ın hatasıyla topu kapan Pinares, Bamba'yı topla buluşturdu. Bamba altıpas üzerinden topu boş kaleye gönderdi: 1-0. 10'da Pinares ceza alanı içinde topla buluşup vuruşunu yaptı, Bamba topa en son dokunan isim olarak fileleri sarstı. Ancak VAR incelemesi sonrası pozisyon öncesinde faul olduğu için hakem golü iptal etti.



ÜSTÜNLÜĞÜNÜ DEVAM ETTİRDİ

24'te Rodriguez'in ortasında Murat topa gelişine vurdu, top direkten oyun alanına geri döndü. 45+1'de sağ kanattan atak yapan Altay'da Pinares'in pasıyla topla buluşan Cebrail, topu yerden kale önüne çevirdi, Bamba topuk vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-0. 50'de Rodriguez'in sol kanattan yaptığı ortada Kappel'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti. 86'da Cebrail'in attığı şut kaleci Doğan'ın da müdahalesiyle direkten dönüp Thaciano'nun önüne geldi. Bu oyuncu skoru belirledi: 3-0.





TARAFTARIYLA BULUŞTU

Pandemi nedeniyle 1.5 sezondur taraftarlarından yoksun olan Altay, dün Süper Lig'deki ilk maçında siyah-beyazlılarla hasret giderdi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar sonrası Doğanlar Stadı'nın kapasitesinin yüzde 50'si oranında bilet satışına izin verilirken, tribünlerde 4 bin 569 taraftar yer aldı. Kayserispor taraftarı ise stada alınmazken, 5 bine yakın siyah-beyazlı takımlarına 90 dakika boyunca müthiş destek verdi. Taraftarlar, karşılaşma öncesinde özellikle takımın yeni transferlerini tribünlere tek tek çağırarak alkışladı.



MARCO PAİXAO YEDEK SOYUNDU

Altay'ın Portekizli tecrübeli golcüsü Marco Paixao dün Süper Lig'deki ilk maçta yedek soyundu. TFF 1. Lig'de son üç sezondur siyah-beyazlı forma ile üst üste gol kralı olan Paixao formayı yeni transfer olan Bamba'ya kaptırdı.

DENİZLİ İLE İLK KEZ SÜPER LİG'DE

18 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkarak Türkiye'nin devler arenasında bu sezon yerini alan Altay, efsane futbolcusu Mustafa Denizli ile ilk kez mücadele ediyor. Altay'da 'Büyük Mustafa' lakabını alan ve kulüp çatısı altında Süper Lig'de futbolcu olarak yıllarca top koşturan Denizli, en üst ligde ilk kez teknik direktör olarak İzmir ekibinin başında dün sahaya çıktı. 71 yaşındaki teknik adama taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulundu.



KOŞUKAVAK RAKİP OLDU

Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, dün farklı duygularla Altay karşısına çıktı. Geçen sezon 2019-2020 sezonunda teknik direktör olarak Altay'ın başında yer alan Koşukavak, dün bu kez rakip olarak Doğanlar Stadı'na çıktı. Koşukavak, 12 maç görevde kaldığı siyah-beyazlı ekipte, maç başına 1.92'lik bir oran tutturmuştu.





BAMBA ŞOV YAPTI

Altay'ın yeni transferi Daouda Bamba takımının Kayserispor'u mağlup ettiği mücadelede attığı gollerle şov yaptı. Yıldız golcü, 8. dakikada takımını öne geçirirken, 45+1'de farkı ikiye çıkardı. Oldukça istekli bir oyun sergileyen Bamba, gelecek maçlar öncesi de iyi sinyaller verdi. Fildişi Sahilli futbolcunun 9'da attığı bir gol ise VAR'a takıldı. Attığı goller sonrası büyük sevinç yaşayan Bamba, siyah-beyazlı formayla ilk maçında resital sundu.

YENİLER KADRODAYDI

Geçen sezon Altay'ı Süper Lig'e çıkaran isim olan teknik direktör Mustafa Denizli ile yola devam eden yönetim, kadrosuna dünkü maça kadar 10 yeni takviye yaptı. Altay, Süper Lig'de yenilenen kadrosuyla dün Kayseri karşısında sahaya çıktı. Yeni transferlerden kaleci Lis, sol bek Naderi, sol kanat Martin Rodriguez, golcü Daouda Bamba, on numara Pinares ilk onbirde yer alırken Thaciano ve ön libero Ceyhun Gülselam ise yedekti. Thaciano ikinci yarıda oyuna girip golünü atarken antrenmanda sakatlanan Björkander dünkü maçta forma giyemedi.