41 kere maşallah

Profesyonel liglerin en yaşlı oyuncusu İbrahim Öztürk, Kayseri önünde hatasızdı

Altay'ın Türkiye'deki profesyonel liglerin en yaşlı futbolcusu olan takım kaptanı İbrahim Öztürk 40 yaşını doldurup 41 yaşının içindeyken Süper Lig maçına çıkıp kusursuz oynadı. Kulüpte 2'nci Lig ve 1'inci Lig'den sonra Süper Lig'de de forma giyen deneyimli stoper, ilk 11'de görev yaptığı Kayserispor karşılaşmasında 90 dakika hiç top geçirmedi.



YENİ HEDEFİ AVRUPA KUPALARI

İlerlemiş yaşına rağmen hem tecrübesi, hem de mücadelesiyle savunmada iyi bir performans ortaya koyan İbrahim, taraftarın gönlünde bir kez daha taht kurdu. Bursaspor'da 2010 yılında Süper Lig şampiyonluğu da yaşayan kaptan İbrahim, teknik direktör Denizli'nin vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı. İbrahim'in yeni hedefi Altay ile Avrupa arenasında da mücadele etmek.