Altay'a tam not

Spor Toto Süper Lig'e tam 18 yıl aradan sonra dönen Altay, sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde, yenilenmiş kadrosuyla İzmir'de Kayserispor önünde görücüye çıkan siyah-beyazlılar, aldığı 3-0'lık net galibiyetle taraftarlarını mest etti. Yenilerden Bamba attığı 2 golle geceye damgasını vurdu. Şilili on numara Pinares ve orta saha Martin Rodriguez hücuma katkılarıyla göz doldurdu. Savunmada İranlı sol bek Naderi futboluyla büyük beğeni toplarken, oyuna sonradan dahil olan Thaciano ise attığı golle de kalitesini konuşturdu.

BAMBAŞKA BİR GOLCÜ

Altay'ın Norveç'in Brann ekibinden kadroya dahil ettiği Fildişi Sahilli forvet Douda Bamba attığı gollerle kalitesini konuşturdu. Maçın 8. ve 45+1. dakikalarında sahneye çıkan Bamba, 3 puanı koparan isim oldu.



MUSTAFA DENİZLİ MUTLU VE GURURLU

38 yıl önce ayrıldığı Altay'a geçen sezon teknik direktör olarak dönüp kulübün seneler süren Süper Lig hasretine nokta koyan Mustafa Denizli, ligin ilk haftasındaki futbolla büyük mutluluk ve gurur yaşadı. Denizli, "Bu takım 26 Mayıs'ta şampiyonluk yaşadı. Ben aramıza katılan futbolcuların tamamını 27 Mayıs'tan beri izliyorum. Bizim tanınmış futbolcuları transfer etmemiz elbette zordu. Yaş grubu olarak transfer ettiğimiz yabancıların ortalama yaşı 23-24. Bu ilerde Altay'ın onlara verdiği maddi değerin çok daha fazlasını kazanması şansını da yaratıyor" dedi.



