Denizli’nin formülü rekabet

SPOR Toto Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra dönen Altay, Kayserispor karşısında elde ettiği 3-0'lık galibiyetle büyük beğeni kazanırken forma rekabetinin başarıyı perçinlemesi bekleniyor. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin cumartesi günkü randevunda şans tanıdığı kadronun sergilediği futbol alkışlanırken henüz forma şansı bulamayan isimlerin de gelmesiyle takımda tatlı bir rekabet yaşanacak. Tecrübeli hocaDenizli ilk maçta Lis, Naderi, Martin Rodriguez, Pinares, Thaciano ve Bamba gibi yeni yabancılara yer verirken Serge Aka ve Eric Björkander gibi yıldızlar henüz şans bulamadı.

FORMA GİYMEK İÇİN BEKLİYORLAR

YABANCILAR dışında büyük umutlarla transfer edilen tecrübeli isim Ceyhun Gülselam da Denizli'nin ana kadroda düşündüğü isimler arasında yer alıyor. Kayseri maçında yedek soyundurulan Ceyhun'un önümüzdeki süreçte 11'e monte edilmesi beklenirken Deniz Kadah ve geçen sezonun yıldızlarından Marco Paixao da forma bekleyen isimler olarak dikkat çekiyor. Denizli'nin gelecek maçlarda bu isimlere de 11'de şans tanıması sürpriz sayılmayacak. Bu arada ligin 2. haftasında cumartesi günü Alanyaspor'a konuk olacak siyah beyazlılarda yeni transferlerden Serge Aka'nın da lisansı çıktı. Kayserispor karşısında görev alamayan Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun Alanyaspor deplasmanında görev verilmesi durumunda oynayacağı belirtildi.



RAYAN DA BİTİYOR

Altay, Al Ahly forması giyen golcü oyuncunun transferinde sona geldi

Transfer çalışmalarını dur durak bilmeden sürdüren Altay Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan'ı da bitirmek üzere. Altay'ın Ahmed Yasser Rayan için kulübü Al Ahly ile devam eden görüşmelerde sona geldiği, 23 yaşındaki Mısırlı oyuncunun kiralama bedeli olarak 300 bin dolar ödeyeceği ifade edildi. Al Ahly ile Aralık ayından bu yana çıktığı 25 karşılaşmada 15 kez fileleri sarsan başarılı oyuncu bu maçların 22'sinde 11'de sahaya çıktı. Kariyerinde çıktığı toplam 48 mücadelede 25 kez gol sevinci yaşayan Rayan'ın hücum hattında Bamba ile birlikte gol yükünü çekmesi bekleniyor.