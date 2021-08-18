Altay sağ şeritte

Spor Tot Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra galibiyetle başlayan Altay'da yönetim, transferde dur durak bilmiyor. İzmir ekibi, sağ kanada bir takviye daha yapmak istiyor. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin sağ kanat pozisyonu için hedefindeki ismin İngiltere'de Preston ekibinden Tom Barkhuizen olduğu ifade edildi. Championship'te mücadele veren 28 yaşındaki futbolcunun 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

YÖNETİM ÇOK ISRARCI

Yönetim, transfer listesine aldığı Tom Barkhuizen'e menajeri kanalıyla ilk teklifini götürürken İngiliz futbolcu ikna edilmeye çalışılıyor. İzmir'in konumu ve sosyal çevresi, yeni açılacak stat ve kulübün Avrupa hedefi futbolcuya aktarılırken mali şartlar da önümüzdeki günlerde masaya yatırılacak. Futbolcunun bonservisinin alınamaması halinde ise bu kez kiralık formülü devreye sokulacak. Altay yönetimi, deneyimli oyuncu Barkhuizen için Preston'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

6 YILDIR PRESTON'DA

Barkhuizen, Preston'da son 6 sezondur forma giyerken kariyerinde 353 resmi maçta 71 kez fileleri havalandırma başarısını gösterdi. 28 yaşındaki başarılı kanat 35 golün de asistini yaptı.

MISIRLI GOLCÜ AHMED RAYAN İMZAYI ATTI

18 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'e galibiyetle başlayan Altay, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Mısır'ın Al Ahly takımından santrfor Ahmed Yasser Rayan'ı kadrosuna kattı. Altay, sosyal medyadan duyurduğu transfer paylaşımında Ahmed Yasser Rayan'a "Hoş geldin" ifadelerine yer verdi. Kariyeri boyunca Mısır'ın Al Gouna, Cloepatra FC ve Al Ahly takımlarının formasını giyen Ahmed Yasser Rayan, 7 kez Mısır U23 takımında, 1 kez de Mısır A Milli takımında maça çıktı. 23 yaşındaki golcü, geçen sezon Mısır Premier Ligi'nde 21 maçta 15 gole imza atmıştı.

■ BURAK HAKERLER