Genç Özgener imza attı

Eski Altay ve Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'in oğlu, eski başkanlardan Esin Özgener'in torunu olan, genç milli takımlarda da görev yapan Cem Özgener, babası ve dedesinin yıllarca başkanlık yaptığı kulübünde profesyonel olmanın sevincini yaşadı. U-19 Takımı'nda forma giyen orta saha oyuncusu Cem Özgener, takım arkadaşları stoper Tugay Gündem, forvet Nurettin Küçükdeniz ve kaleci Mustafa Çalışkan ile önceki gün sözleşme imzaladı.

"ÇOK HEYECANLIYIZ"

İmza töreninde konuşma yapan Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "O kadar imza törenine katıldım ama beni en fazla heyecanlandıran imza töreninin bugün olduğunu söyleyebilirim. Kulübümüzün geçmişinde her zaman altyapısından oyuncu yetiştirme kimliği olduğu için bugün yine gurur yaşıyoruz" dedi.

GURURLU VE MUTLUYUZ

BAŞKAN Özgür Ekmekçioğlu, "Kulübümüzün teknik direktörü altyapımızdan yetişmiş Mustafa Denizli, kulübümüzün sportif direktörü de altyapımızda yetişmiş, burada oynamış İbrahim Akın. Gururluyuz, mutluyuz" ifadeleri kullandı.