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Haberler Altay Altay, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Altay, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Altay, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Altay, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
AA

19.08.2021, 18:05 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021, 18:06

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra çift kale maç yaptı.

İzmir temsilcisinde ilk haftada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İsveçli Eric Björkander, takımla çalışmalara başladı.

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