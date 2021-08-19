Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra çift kale maç yaptı.
İzmir temsilcisinde ilk haftada sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen İsveçli Eric Björkander, takımla çalışmalara başladı.
Altay, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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