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Büyük Altay BM gibi

Süper Lig’e 18 yıl sonra çıkan siyah-beyazlılarda Avrupa, Afrika, Güney Amerika ve Asya kıtalarından oyuncular yer alıyor. Kadroda en çok iki Şilili iki de Fildişi Sahilli.

Büyük Altay BM gibi

19.8.2021

Süper Lig'e 18 yıl aradan sonra yeniden dönen ve ligin ilk maçında Yukatel Kayserispor'u 3-0 yenerek muhteşem bir başlangıç yapan Altay'ın kadrosunda 11 farklı ülkeden 13 yabancı futbolcu yer alıyor. Birleşmiş Milletler (BM) gibi olan İzmir ekibinde en fazla 2 Şilili iki de Fildişi Sahilli oyuncu var. Siyah-beyazlılar, sezon başında Avrupa, Afrika, Güney Amerika ve Asya kıtalarından yıldız oyuncuları renklerine bağladı. Altay, Polonyalı kaleci Mateusz Lis, İranlı Mohammad Naderi, İsveçli Eric Björkander, Şilili Martin Rodriguez ve Cesar Pinares, Senegalli Khaly Thiam, Mısırlı Ahmed Rayyan, Brezilyalı Thaciano, Fildişi Sahilli Serge Arnaund Aka ve Daouda Bamba ile anlaştı. İzmir ekibinin kadrosunda geçtiğimiz sezondan kalan Gabonlu Andre Poko, Hollandalı Kappel ve Portekizli tecrübeli gol kralı Marco Paixao da bulunuyor.

İLK MAÇTA ALKIŞLANDILAR
11 farklı ülkeden 10 futbolcunun kısa zamanda Altay'a uyum sağlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. İzmir ekibinin Kayserispor'u yendiği karşılaşmada Daouda Bamba, Martin Rodriguez ve Khaly Thiam oynadıkları futbolla göz doldurdu.

YASSER RAYAN İMZAYI ATTI

BU sezon başında kadrosunu 8'i yabancı 9 takviyeyle yenileyen Altay, Mısırlı golcüsüne kavuştu. İzmir temsilcisi Ahmed Yasser Rayan ile resmi sözleşme imzaladı. Son olarak ülkesinin Al Ahly takımında forma giyen Rayan'ın satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralandığı ifade edildi. Rayan'ın hafta sonuna kadar lisansının çıkarılacağı ve cumartesi günü deplasmanda oynanacak Alanyaspor maçının kafilesine dahil edileceği bildirildi.

EMİR YAZICI KUŞADASI'NDA
SÜPER Lig ekibi Altay, 19 yaşındaki futbolcusu Emir Yazıcı'yı 3. Lig'in yeni ekibi Kuşadasıspor'a verdi. Genç oyuncu yeni takımı ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in makamında düzenlenen törene Kuşadasıspor Asbaşkanı Yaser Doğan ile basın sözcüsü Coşkun Uğraş da katıldı.

BURAK HAKERLER

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