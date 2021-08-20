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Altay'ın rakibi Aytemiz Alanyaspor

Süper Lig'de geçen hafta evinde Yukatel Kayserispor'u 3-0 yenerek sezona müthiş bir başlangıç yapan Altay, yarın kendisi gibi sezona 3 puanla giriş yapan Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Altay'ın rakibi Aytemiz Alanyaspor
DHA

20.08.2021, 13:03

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 21.45'te başlayacak. Siyah-beyazlılarda sol ayak bileğinden sakatlığı bulunan yeni transfer stoper Eric Björkander sahadaki yerini alamayacak.

Altay'ın son transferi Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan'ın ise henüz lisansı çıkmadı. Oyuncunun Alanya'ya götürüleceği ve lisans işlemlerinin yetişmesi halinde 21 kişilik kadroda yer alacağı vurgulandı.

Teknik direktör Mustafa Denizli, Alanyaspor'un iyi bir takım olduğunu belirtti. Denizli, "Sezona çok iyi başladık. Zorlu bir deplasmana çıkacağız. Elimizden gelen en iyi mücadeleyi sergileyip evimize mutlu dönmek istiyoruz" diye konuştu.

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