Denizli’nin hedefi 200

Süper Lig'de 3 ayrı takımla şampiyonluğa ulaşan tek isim olan teknik direktör Mustafa Denizli, Altay'ın başında lig tarihindeki 200. galibiyetini almak için bugün sahaya çıkacak. Denizli'nin Süper Lig'de bugüne kadar çalıştırdığı takımlar 360 karşılaşmada 199 galibiyet, 79 beraberlik ve 82 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 679 gol atan ekipler, kalelerinde 411 gol gördü.

LİGDE ALTINCI TAKIMI

Süper Lig'de Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı çalıştıran Denizli, futbolculuk kariyerine başladığı Altay'la da Süper Lig'e damga vurmak istiyor. Altay, bugün konuk olacağı Alanyaspor'u mağlup ettiği takdirde, Mustafa Denizli Süper Lig kariyerindeki 200. galibiyetine ulaşacak.



İKİ TAKIM İLK KEZ RAKİP

Süper Lig'e 18 yıl sonra dönen Altay, Aytemiz Alanyaspor'la ligde ilk kez karşılaşacak. Rakibiyle en son 2013- 2014 sezonunda 2. Lig'de mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Antalya'da 3-0 mağlup olduğu rakibini İzmir'de 2-0 yenmişti. Bu arada Futbola Altay altyapısında başlayan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan eski ekibine ilk kez rakip olacak. Genç çalıştırıcı İzmir temsilcisinin, Süper Lig'de mücadele ettiği 2002-2003 sezonunda siyah-beyazlı ekibin kadrosunda yer alıyordu.