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Haydi Altay

Süper Lig’de sezona Kayseri galibiyeti ile başlayan İzmir ekibi saat 21.45’te Alanyaspor deplasmanına çıkıyor.

Haydi Altay

21.8.2021

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Yukatel Kayserispor'u 3-0 yenerek sezona müthiş bir başlangıç yapan Altay, bugün Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı zorlu müsabaka saat 21.45'te başlayacak. Siyahbeyazlılarda sol ayak bileğinden sakatlığı bulunan yeni transfer stoper Eric Björkander sahadaki yerini alamayacak.

LİSANSI ÇIKMADI
Altay'ın önceki gün kadrosuna kattığı Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan'ın ise henüz lisansı çıkmadı. Oyuncunun Alanya'ya götürüleceği ve lisans işlemlerinin yetişmesi halinde 21 kişilik kadroda yer alacağı vurgulandı. Alanyaspor da geçen hafta deplasmanda Başakşehir'i 1-0'lık skorla geçerek sezona Altay gibi 3 puanla başlamıştı.

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