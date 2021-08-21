Haydi Altay

SPOR Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde Yukatel Kayserispor'u 3-0 yenerek sezona müthiş bir başlangıç yapan Altay, bugün Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı zorlu müsabaka saat 21.45'te başlayacak. Siyahbeyazlılarda sol ayak bileğinden sakatlığı bulunan yeni transfer stoper Eric Björkander sahadaki yerini alamayacak.

LİSANSI ÇIKMADI

Altay'ın önceki gün kadrosuna kattığı Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan'ın ise henüz lisansı çıkmadı. Oyuncunun Alanya'ya götürüleceği ve lisans işlemlerinin yetişmesi halinde 21 kişilik kadroda yer alacağı vurgulandı. Alanyaspor da geçen hafta deplasmanda Başakşehir'i 1-0'lık skorla geçerek sezona Altay gibi 3 puanla başlamıştı.