Altay tutulmuyor

İzmir'in köklü çınarı Altay, 18 yıl sonra Süper Lig'e öyle bir dönüş yaptı ki, şapka çıkarmamak elde değil. İlk maçta Kayserispor önünde alınan 3-0'lık galibiyeti ölçü kabul etmemişti otoriteler. Zayıf rakibi önünde futbol resitali sunan siyah-beyazlıların Alanya sınavı önem kazanmıştı bu yüzden. Ligin iddialı ekibi karşısında maça biraz tutuk başlayan Büyük Altay, rakibin özellikle orta alandaki baskısını ilk 15 dakikada kırdı. Maçın iki tane kırılma anı vardı aslında. Biri 11. dakikada Diedhiou'nun kaçırdığı yüzde yüzlük gol fırsatı. İkincisi ise 22. dakikada Efecan'ın, orta alanda Rodriguez'e yaptığı sert faul sonrası kırmızı kart görmesi oldu. Bu kırmızı kartın ardından Altay, oyuna rakip yarı alanına tamamen yıktı. Maçın gizli kahramanı Thiam gol perdesini açarken, Rodriguez ise harika bir frikikle maçı koparan isim oldu. Oyun disiplininden tamamen kopan Alanya ilk 45'te Altay kalecisi Lis'i yoklayamadı bile.

SIMDI FENER DÜSÜNSÜN

İkinci yarının hemen başında Pinares ile üçüncü golü bulan Altay, farkı açmanın rahatlığıyla kalesinde tehlikeler görmeye başladı. 67'de Diedhiou ile farkı ikiye indirse de, Altay rakibine puan şansı vermedi. Futboluyla zevk veren Altay, 'Çok can yakar' demiştim. Büyük Mustafa'nın öğrencileri Alanya önünde de adeta futbol resitali sundu. Martin Rodriguez, Thiam, Cebrail hatta Kappel neredeyse hatasız oynadılar. Yeni transfer Ahmed Rayan, attığı golle kalitesini konuşturdu. Altay, önündeki önemli bir engeli de kayıpsız aştı. Şimdi önümüzdeki hafta rakip Fenerbahçe. Şimdi onlar düşünsün.

BURAK HAKERLER