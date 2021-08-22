Buldozer Altay

Süper Lig'de ilk maçında Kayserispor'u mağlup eden Altay, Alanyaspor deplasmanından da 3 puanla döndü: 1-4. Maçın ilk tehlikeli atağı Alanyaspor'dan geldi. 11. dakikada soldaki boşluğu değerlendiren Candias topla hızla ilerledi. Ceza alanına ortasında boş pozisyondaki Diedhiou çerçeveyi bulamadı. 27'de Altay golü buldu.

Bu dakikada Cebrail sağ kanattan arka direğe kesti. İbrahim Öztürk kafa ile çevirdi. Kale önünde Bamba'nın şutu savunmadan döndü. Thiam, sert bir vuruşla ağları sarstı: 0-1. 32'de Martin Rodriguez rakip ceza yayı önünde kazanılan serbest vuruşta topu ağlara yolladı: 0-2. 41'de Kappel sağdan kale önüne yerden kesti. Martin Rodriguez kale önünde boş pozisyonda topu auta gönderdi.

FARKI İYİCE AÇTILAR

Altay ikinci yarıya da golle başladı. 49'da Alanya savunmasının hatasında topu kapan Pinares sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-3. 65'te Candeias'ın sağ kanattan gönderdiği topa Tayfur istediği gibi vuramadı ve gollük pozisyon kaçtı. 67'de Alanya atağında Tayfur'un pasında Diedhiou topu ağlara yolladı: 1-3. 85'te Tayfur'un soldan şutunda top yan direği dibinden auta gitti. 85'ten Ahmet Rayan müthiş bir şutla maçın skorunu belirledi: 1-4.

MUSTAFA DENİZLİ İSTİKRARI SEÇTİ

ALTAY Teknik Direktörü Mustafa Denizli, dün deplasmanda Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada kadroda sürpriz yapmadı. 71 yaşındaki teknik adam, Kayseri önünde kazanan kadroyu bozmadı. Denizli, savunma ve orta alandaki dizilişi bozmazken, ileri uçta yeni transfer Rayan ve gol kralı patentli Paixao'yu yedek oturtarak geçen hafta 2 gol atan Fildişi Sahilli oyuncu Douda Bamba ile maça başladı. Denizli, yine Kayseri maçında aksamasına rağmen sağ kanatta Kappel ile oyuna başladı.

BU TAKIM ÇOK FARKLI

Altay, 18 yıl aradan sonra döndüğü Süper Lig'e harika bir başlangıç yaptı. Sezonun ilk maçında İzmir'de Kayserispor'u 3-0'lık sonuçla geçen siyah-beyazlılar dün de deplasmanda ligin iddialı ekiplerinden Alanyaspor'u da aynı skorla 4-1 yenmeyi başardı. Siyah-beyazlılar, iki maçta da rakip filelere toplam 67gol bırakırken, kalesinde sadece tek gol gördü. Dün goller Thiam, Rodriguez, Pinares ve Rayan'dan gelirken, ilk maçta iki gol atan Bamba dün suskun kaldı.

AHMED YASSER RAYAN GOLLÜ BASLANGIÇ YAPTI

ALTAY yönetiminin 11. ve son transferi Ahmed Yasser Rayan'ın lisansı son anda yetiştirildi. Siyahbeyazlı kafile ile Alanya'ya hareket eden Mısırlı golcü kadroya dahil edilirken yedek soyundu. İkinci yarıda oyuna giren 23 yaşındaki Rayan ilk maçında gol attı.

KAZIMCAN KARATAS SON ANDA KADRODAN ÇIKARILDI

ALTAY'IN genç forveti Kazımcan Karataş son anda Alanyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı. 18 yaşındaki futbolcu grip olduğu için Alanya maçı kafilesinde yer almadı. PCD testi negatif çıkan futbolcunun yerine altyapıdan Nurettin Küçükdeniz kadroya alındı.

Alsancak Stadı'nda çimler seriliyor

İZMİR futbolunun yeniden kapılarını açmasını yıllardır heyecanla beklediği Alsancak Stadı'nın inşaatında zemin çalışmaları devam ediyor. Skorbordları takılan statta çim serilme işlemlerine geçildi. Çimlendirme tamamlandıktan sonra ise koltuk montajına geçilecek. Çürük olduğu gerekçesiyle 2014'te kapatılıp 2015 yılında yıkılan, yeniden inşaat ihalesi Nisan 2017'de yapılarak, temeli 9 Eylül 2017'de atılan stadın 30 Ekim'e yetişmesi hedefleniyor. Alsancak Stadı, ilk haliyle futbol oynanmaya başladığı 1910 yılından beri İzmir futbolunun mabedi konumunda.