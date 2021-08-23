Süper Altay

Süper Lig'de Altay fırtınası esiyor. Siyah-beyazlılar, 18 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de Kayserispor'dan sonra Alanyaspor'u da deplasmanda 4-1 yenerek tüm Türkiye'nin dikkatini çekti. İzmir ekibi, sezon öncesi kafalarda oluşan soru işaretlerini de ilk iki maçta silmiş oldu. Geçen sezon 26 Mayıs'ta 1'inci Lig'de Altınordu'yla oynadığı Play-Off finalini kazandıktan sonra haftalarca belirsizliğe gömülüp transferde geç kalan İzmir temsilcisinde 38 yıl sonra dönüp Süper Lig'e taşıdığı yuvasında kalan Mustafa Denizli, yaptırdığı takviyelerle hedefi 12'den vurdu.

SÜPER LİG'DE ŞOV YAPIYORLAR

Üst üste hamlelerle Türkiye'de tanınmayan yabancıları tercih eden Altay, ilk hafta 3-0 kazandığı Yukatel Kayserispor maçının ardından Aytemiz Alanyaspor'u da deplasmanda 4-1 yenerek adeta şov yaptı. Siyah-beyazlılar sezon öncesi taraftarını endişelendirse de iki maçta gösterdiği performansla sevenlerinin gönlünde taht kurdu. Yeni transferler ise galibiyetlerin baş mimarı oldu.



YABANCILAR SAHNE ALDI

Altay'da ilk hafta 3-0 kazanılan Kayserispor karşısında yeni golcü Bamba 2 kez ağları sarsarken, Thaciano da 1 kez sevinç yaşamıştı. Alanyaspor zaferinde de yabancı oyuncuların skora katkısı devam etti. Perdeyi geçen sezon da formayı giyen Thiam açarken, Şilili Martin Rodriguez 32. dakikada frikikten attığı golle resital sundu. Takımın bir diğer Şililisi Cesar Pinares de 49'da attığı golle takımını rahatlattı. Geçen hafta içinde Altay'a imza atan son transfer Mısırlı Ahmed Yasser Rayan da ayağının tozuyla çıktığı ilk karşılaşmada siftah yaptı.



DENİZLİ HİÇ YENİLGİ ALMADI

Süper Lig'de ilk 2 haftada 6 puan toplayan Altay'da takımını sezon başında zirveye taşıyan Teknik Direktör Mustafa Denizli, geçen yıldan bu yana Altay'ın başında çıktığı 7 maçı da kazandı. Geçen sezon 1. Lig'de Play-Off'lar da dahil olmak üzere çıktığı 5 maçı da kazanan 71 yaşındaki hoca, Süper Lig'de de ilk iki maçını galibiyetle noktaladı. Süper Lig'de 200. galibiyetine imza atan Denizli maç sonunda, "Böyle zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek bizim adımıza, camiamız adına gurur verici" dedi.