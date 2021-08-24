Altay dört koldan

Spor Toto Süper Lig'de ikide iki yaparak sezona harika bir başlangıç yapan Altay, sağ kanat transferini dört koldan sürdürüyor. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin sağ kanada bir takviye istemesi üzerine harekete geçen kurmaylar aday sayısını 4'e çıkardı. Siyah-beyazlılar, F.Bahçe'den Sinan Gümüş, Preston'dan Tom Barkhuizen ve Partizan'dan Lazar Markovic'in yanı sıra listesine İspanya'dan bir yıldız isim daha ekledi. Yönetim, La Liga'da Alaves forması giyen Edgar Mendez için de çalışmalara başladı. 20 yaşındaki sağ kanada menajeri kanalıyla teklifini ileten Altay yönetimi, maliyet araştırmasına başladı.

ALTYAPISI REAL MADRİD'DE

İspanyol futbolcunun bonservis engeli bulunurken yönetim düşük bir bedelle transferi bitirecek. Real Madrid'te yetişen Mendez, Ciudad, Melilla, Jaen, Tenerife, Almeria, Granada ve Cruz Azul formalarını da terletti.



MUSTAFA DENİZLİ'NİN BANKOLARI SAVUNMA

ALTAY, ilk iki maçı 6 puan ve 7 golle geride bırakırken teknik direktör Mustafa Denizli'nin bankoları savunma oyuncuları oldu. Kayserispor ve Alanya maçlarında kaleci Lis'in yanı sıra stoperler Murat Akça ve İbrahim Öztürk, sol bek Naderi ve ön libero Thiam iki maçta da tam süre alan oyuncular oldu. Thiam, savunmaya verdiği desteğin yanı sıra Alanya maçında attığı golle de takımını rahatlatan isim oldu.

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