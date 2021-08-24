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Haberler Altay Cesar Pinares tam isabet

Cesar Pinares tam isabet

Şilili on numara ilk iki haftada 1 gol, bir asist yaparken yüzde 89 pas oranıyla katkı sağladı

Cesar Pinares tam isabet

24.8.2021

Altay'ın Brezilya'nın Gremio ekibinden kadrosuna kattığı Cesar Pinares, performansıyla göz kamaştırıyor. Altay'ın ilk hafta evinde oynadığı ilk maçta bir golün asistini veren Şilili yıldız on numara, Alanya deplasmanında da bir kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Altay'ın ataklarına yön veren isim olan 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu Alanyaspor maçında yüzde 89 isabetli pas oranı yakalayarak kalitesini konuşturdu. Pazar günü Fenerbahçe ile İzmir'de oynanacak olan maça da özel olarak hazırlanan Pinares, gerçek performansını ise bu önemli randevuya saklıyor. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin Şilili oyuncuya Kanarya önünde daha fazla sorumluluk vereceği öğrenildi. Pinares, kariyerinde 3 kez şampiyonluk yaşarken bu sezon Altay formasıyla Avrupa Kupaları'na katılmayı hedefliyor.

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