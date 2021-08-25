Altay bir döndü pir döndü

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay, ilk hafta sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etmesinin ardından geçtiğimiz hafta da Alanyaspor deplasmanından 4-1 galip dönerek, 2. haftayı lider kapatma başarısı gösterdi. Altay'ın bu başarısı ise 28 yıl sonra bir ilk anlamına geldi. İzmir ekibi, bir önceki sezonda alt ligde yer alıp Süper Lig'e yükselen takımlar arasında tam 28 yıl sonra ilk 2 haftayı lider kapatmayı başaran ilk ekip oldu. 1991-1992 sezonunda alt ligde şampiyon olup üst lige yükselme başarısı gösteren Kocaelispor, ilk iki maçını kazanarak ilk 2 haftayı lider kapatma başarısı göstermişti. Kocaelispor, o sezon 1. haftada Kayserispor'u 7-2, 2. hafta ise Bakırköyspor'u 4-3 mağlup etmişti.

MUSTAFA DENİZLİ FARK YARATTI

Altay'ı sezon başında zirveye taşıyan teknik direktör Mustafa Denizli, kariyerinin 200. galibiyetini aldı. Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı şampiyon yapan tek teknik direktör olarak Türk futbol tarihine adını yazdıran Denizli, Altay'da da 2021-2022 sezonuna muhteşem başladı. Geçen sezon son 5 maçta Altay'ın başına geçen 71 yaşındaki teknik adam henüz yenilgi yüzü de görmedi.

FENERBAHÇE'YE ÖZEL PLAN YOK

PLAY-OFF finallerinde direksiyon başına geçtiği Altay'da 5'te 5 yaptıktan sonra Süper Lig'de iki de iki yaparak büyük başarıya imza atan Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bu pazar oynayacakları Fenerbahçe maçı için özel bir çalışma yapmayacaklarını ve tedbir almayacaklarını söyledi. Altay'ın çıkıp kendi futbolunu oynayacağını ve 3 puan peşinde koşacağını ifade eden Denizli, "Takımım iki maç sonrası iyi bir hava, iyi bir çıkış yakaladı. Bu sürecin devam etmesi için çalışıyoruz. Rakibimiz Fenerbahçe ama bizim hiç bir takıma karşı özel bir tedbir ve önlemimiz yok. Bu ligde bizim için her takım aynı rakip. Bu hafta üst üste iki maçını kazanan iki takımın güzel bir maçı olacak. Amacımız milyonlarca kişiye iyi futbol seyrettirmektir" dedi.

HEDEF ÜST SIRALAR

Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli şöyle devam etti: "Hedefimiz üst sıralar. Burada kalmak istiyoruz. Şuan için söylemek çok erken. Mustafa Denizli hep üst sıralar ve şampiyonluklarla anılan bir isimdir. Zaman herşeyi gösterecek."

DENİZLİ: GURUR DUYUYORUM

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli takımıyla gurur duyduğunu söyledi. Denizli, "Bu kadroda çok ciddi yeni transferler var. Onların uyum sürecini kısalttık. Onlar da saha içinde bunu gösteriyorlar. Alanyaspor deplasmanından 3 puanla dönmek bizim adımıza, camiamız adına gurur verici" dedi.

ALTAY'DA YABANCILAR FARK YARATTI

ALTAY, yabancı futbolcularıyla fark yarattı. İlk hafta 3-0 alınan Kayserispor galibiyetinde yeni transfer Bamba ve Thaciano attıkları gollerle tribünleri coşturdu. Bamba, 2 gol birden atıp Kayserispor karşılaşmasının yıldızı oldu. Thiam, Alanyaspor deplasmanında gol perdesini açan isim oldu. Yeni transfer Şilili Martin Rodriguez 32. dakikada mükemmel bir frikik golüyle ön plana çıktı. Takımın diğer Şilili oyuncusu Cesar Pinares de siftah yapmayı başarırken, Mısırlı golcü Rayan da ayağının tozuyla çıktığı ilk maçta ağları sarstı.

RAYAN, GOL ATARAK İYİ BASLANGIÇ YAPTI

ALANYASPOR maçının 81. dakikasında Bamba'nın yerine oyuna dahil olan Rayan, 4 dakika sonra topla ilk buluşmasında ağları sarsarak Altay macerasına muhteşem başladı. Wisla Krakow'dan kadroya dahil edilen kaleci Lis de yine kalesinde güven verdi.

■ FATİH ŞENDİL