Altay - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 3'üncü hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:



27 Ağustos Cuma

Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya

Adana Demirspor - İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy



28 Ağustos Cumartesi

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka

Medipol Başakşehir - Yukatel Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu

Atakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır



29 Ağustos Pazar

Kasımpaşa - Galatasaray: Fırat Aydınus

Demir Grup Sivasspor - Göztepe: Burak Şeker

Altay - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

GZT Giresunspor - Trabzonspor: Ali Şansalan