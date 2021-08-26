TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'in 3'üncü hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:
27 Ağustos Cuma
Fraport TAV Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Özgür Yankaya
Adana Demirspor - İttifak Holding Konyaspor: Alper Ulusoy
28 Ağustos Cumartesi
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK: Sarper Barış Saka
Medipol Başakşehir - Yukatel Kayserispor: Mustafa Öğretmenoğlu
Atakaş Hatayspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Cüneyt Çakır
29 Ağustos Pazar
Kasımpaşa - Galatasaray: Fırat Aydınus
Demir Grup Sivasspor - Göztepe: Burak Şeker
Altay - Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu
GZT Giresunspor - Trabzonspor: Ali Şansalan
Altay - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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