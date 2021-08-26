“Dünya kulübü olmak istiyoruz”

Süper Lig'in iddialı ekibi Altay'da Başkan Vekili Levent Doğanoğlu, hedef yükseltti. Doğanoğlu, 7 yıl içerisinde bir dünya kulübü olmayı hedeflediklerini açıkladı. Göreve geldikleri 2016 yılında 3'üncü Lig'de yer aldıklarını hatırlatan Doğanoğlu, "Hedefimiz ilk 7 yıl içerisinde Süper Lig'e yükselmekti, bunu 5 yılda başardık. İkinci 7 yıllık hedeflerimiz içinde Altay'ı bir dünya kulübü yapmak var. Altay bu yolda ilerliyor. Bunun temellerini atıyoruz" diye konuştu. Ligde üst sıraları zorlayan ve Avrupa kupalarına devamlı katılan bir takım yaratmayı planladıklarını ifade eden Doğanoğlu, "Her sene altyapıdan yetiştirdiği gençleri satabilme kabiliyeti üst düzeyde olan bir kulüp oluşturacağız. Yetiştirici kimliğimize tekrar geri dönmek istiyoruz. Bizden sonra gelecek nesillere ceplerinden 1 lira harcamadan sürdürebilecekleri bir sistem bırakmak istiyoruz" diye konuştu.