Altay ağır basıyor

Altay ile F.Bahçe arasında yarın oynanacak haftanın randevusunu iki kulüpte de görev yapmış olan İzmirli eski kaleci Can Barhan'a sorduk. 10 yıl Altay'da oynadıktan sonra 1987'de F.Bahçe'ye transfer olan Barhan'a iki kulübü de futbol terazisine koyup tartmasını istedik.

Yıllarca hem Altay'ın, hem de F.Bahçe'nin kalesini savundunuz. Ve bu hafta iki eski takımınız karşı karşıya geliyor. Bu maç öncesi izleniminiz nedir? Altay çok iyi bir takım yaratmış. Ligde darbe almadıkları için psikolojik üstünlükleri var. Karşısında da güçlü camiasıyla Fenerbahçe var. Altay, yabancı ağırlıklı kadrosuyla öne çıkıyor. Kadroda F.Bahçe'nin büyüklüğünden etkilenmeyecek yabancıların bulunması da bir avantaj. Fenerbahçe geçen sezonun kadrosuyla oynuyor, yeni ilave gelmedi. Bu maçın neticesinin şu anki gidişata göre Altay'a baktığını görüyorum.

Eski bir kaleci olarak Altay kalecisi Lis ile F.Bahçe'nin kalecisi Altay'ı nasıl değerlendirirsiniz? Eksikleri ve artıları neler? F.Bahçe kalecisi Altay, gelişmeye çok açık, iyi bir kaleci. Oyunun içerisinde hatalar yapabiliyor ama o hataları kapatmak için çabası, çabukluğu var. Ama Altay takımında enterasan golcüler var. Ben Altay'ın mutlaka gol bulabileceğine inanıyorum. Lis'i fazla inceleyemedim. Maç kurtaracak bir pozisyon olmadı. Kalede bir kaleci olduğu görüntüsünü veriyor. Zor maçlarda neler yapacak bizim için önemli olan bu.



Pazar günkü maçta her iki takımda da öne çıkabilecek olan oyuncular kimler? Fenerbahçe'de Valencia ve Mesut Özil ön plana çıkar. Altay'da sol kanatta görev yapan Rodriguez gerçekten bende çok iyi intibalar bıraktı. Cesar Pinares de çok başarılı. İki takımda da bireysel olarak sivrilecek uç oyuncu yani bir Lewandowski yok. Ama oyunu değiştirecek adamlar var. Fener'de Mesut forma giriyor. Gustavo'nun ileriye dönük oynatılması artı getirmiş. Kim, Szalai ve Serdar'ın performansları etkileyici.

Mustafa Denizli, Altay'a apayrı bir hava kattı. Denizli'nin transfer politikası ve oyun planı ile ilgili düşünceleriniz neler? Mustafa Abi futbolculuk döneminde olduğu gibi hücumu sever. Ama defansta ise zaafları olabilen bir takım yaratır. Oynattığı oyun konusunda defansı birazcık boşlamasını kabul etmiyorum. Futbolda defansın da gerekli olduğuna inanıyorum. Ümit ediyorum zamanla defansa da sahip çıkar. Mustafa abi takımı iyi motive edebilen, futbol konuşma yeteneğine sahip olan bir teknik direktördür. Futbolculara arkadaş gibi davranır, hepsi hakkında minde bir notu vardır. Altay için çok faydalı da olacak.



RÖPORTAJ: BURAK HAKERLER