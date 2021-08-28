Heyecan dorukta

Süper Lig'de yarın Altay ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik randevuya saatler kala heyecan tavan yaptı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda saat 21.45'teki randevuya 3 puan parolasıyla çıkacak iki ekip de üçte üç planları yapıyor. İzmir ekibi Fenerbahçe'yi de dize getirmesi halinde ligde 23 yıl sonra üst üste 3 galibiyet alacak. Süper Lig'de 42'nci sezonunu geçiren siyahbeyazlılar, en son 1997-98 sezonunda art arda 3 rakibini mağlup etmişti.

ENNER VALENCİA'YA ÖZEL ÖNLEM

Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli tüm hesapları galibiyet üzerine kurarken tecrübeli hocanın ilk iki haftadaki kazanan kadroyu bozması beklenmiyor. Maçın gidişatına göre ikinci yarıda yine Thaciano ve Rayyan gibi isimlerine şans tanımayı hedefleyen başarılı teknik adamın bu maçta ilk kez Ceyhun'a da forma vermesi sürpriz sayılmayacak. Denizli, Helsinki maçının yıldızı Enner Valencia'ya özel önlem alıp savunma hattı ile de görüşmeler yapıyor.

KOZLARI MESUT VE JOSE SOSA

Kanarya'da ise Vitor Pereira'nın Helsinki sınavına göre birkaç değişikliğe gitmesi bekleniyor. Portekizli hocanın Antalya maçında oynattığı Min-Jae Kim'i yeniden 11'e çekeceği bildirilirken Samatta'nın ise yedek soyunacağı kaydedildi. Altay'ın golcüsü Bamba'yı Szalai ile kilitlemeyi düşünen Pereira'nın Mesut-Sosa ikilisi ile Altay duvarını aşmak istediği öğrenildi.



FENER'İN GENÇ YILDIZLARI HARİKA

F.BAHÇE'DE, gençlerin katkısı dikkati çekiyor. Helsinki maçının son bölümünde 3'lü hücum hattında Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler ve Fatih Yiğit Şanlıtürk'ün yer alması alkışlandı. 20 yaşındaki Muhammed, ilk Helsinki maçında golünü atarken Antalya ile oynanan maçta 11'de başladı, önceki gün ise 82'de oyuna girdi. 16 yaşındaki Arda Güler de, son üç maçta oynarken Antalya maçında Zajc'a asist yapan isim oldu. 18 yaşındaki Fatih Şanlıtürk ise önceki gün Valencia'nın yerine oyuna girdi ve golünü attı.



DENİZLİ'YE UEFA'DAN JEST GELDİ

ALTAY'IN hocası Mustafa Denizli hakkında Şampiyonlar Ligi'nin Facebook hesabı tarafından övgüyle bahsedildi. Denizli ile ilgili açıklamada, "Türkiye'de üç farklı takımı şampiyon yapan tek hoca. Bir Türk takımına Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı final oynatan ilk teknik direktör" denildi. Yazıda, "Altay'ı Süper Lig'e çıkarttı ve sezona da ikide iki yaparak başladı. Büyük Mustafa, benzersiz hikayesine yeni sayfalar eklemeye devam ediyor" denildi.