Altay Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı?

Altay Fenerbahçe maçının detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. İki takım en son 2002-2003 sezonunda 22 Mart 2003'te İstanbul'da karşılaşmış, Altay müsabakadan 1-0 galip ayrılmıştı. Peki Altay Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi yayınlanacak? İşte merak edilenler....

ALTAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Altay - Fenerbahçe maçında ilk düdük 29 Ağustos 2021 Pazar günü saat 21:45'te çalacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Ev sahibi siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle ilk 2 maçta forma giyemeyen İsveçli stoper Eric Björkander'in iyileşmesiyle kadroda eksik kalmadı. Fenerbahçe'de ise İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz takımdan ayrı çalışırken, Filip Novak, Dimitris Pelkas ve Serdar Dursun'un tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede her iki takım da 3'te 3 yapmak için sahaya çıkacak. Son olarak 2009'da kupada rakip olan Altay ile Fenerbahçe, 18 yıl sonra Süper Lig'de kozlarını paylaşacak.



MUSTAFA DENİZLİ 8'DE 8 PEŞİNDE

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, siyah-beyazlı takımın başında çıktığı 8'inci maçında da galibiyet almaya çalışacak. İzmir ekibi ile geçen sezon 1'inci Lig'de 5 karşılaşmada görev yapan usta teknik adam, aldığı 5 galibiyetle Altay'ın 18 yıllık Süper Lig özlemini sona erdirmişti. Bu sezon da 2 maçta 6 puan toplayan Mustafa Denizli, Fenerbahçe karşısında da galip gelerek art arta 8'inci kez sahadan zaferle ayrılmanın planlarını yapıyor. 71 yaşındaki Denizli, 2000-01 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyon yapmıştı.