Süper Lig’de 2’de 2 yapan Altay, şampiyon adayı Fenerbahçe’yi ağırlıyor

Spor Toto Süper Lig'de gözler bugün İzmir'de oynanacak olan Altay-Fenerbahçe karşılaşmasına çevrildi. Doğanlar Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Mücadeleyi beINSports1 canlı olarak ekranlara getirecek. Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra mücadele eden ve ilk iki haftayı 7 gol atarak kayıpsız atlatan İzmir ekibi Altay, kendisi gibi 2'de 2 yapan şampiyon adayı Fenerbahçe'den çekinmiyor. Ev sahibi siyah-beyazlı ekipte yeni transfer stoper Eric Björkander'in sakatlığının geçmesinin ardından eksik oyuncu bulunmuyor.

FENER'DE 2 OYUNCU EKSİK

Fenerbahçe'de ise Altay karşısında 2 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden Serdar Dursun ile Dimitris Pelkas, Altay karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci ile Filip Novak'ın durumunda ise gelişme gözlendi. İrfan ve Novak'ın oynaması zor görünse de durumları maç saati belli olacak.

FENERBAHÇE 48-9 ÖNDE

Süper Lig'de 18 sezon sonra karşılaşacak Altay ile Fenerbahçe bugün ligde 83. kez birbirlerine rakip olacak. Altay ile Fenerbahçe arasında ligde şimdiye dek yapılan 82 maçın 48'ini sarı-lacivertliler, 9'unu Altay kazanırken, 25 maç da beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 135 golüne, Altay 65 golle karşılık verdi. İki takım en son 2002-2003 sezonunda 22 Mart 2003'te İstanbul'da karşılaşmış, Altay müsabakadan 1-0 galip ayrılmıştı. Altay ve Fenerbahçe'nin İzmir'de oynadığı 41 karşılaşmada ev sahibi ekip 8, Fenerbahçe 20 maçı kazanırken, 13 müsabakada eşitlik bozulmadı.

FENER ÇOK FORMDA

Başarısız geçen 2020-2021 maratonun ardından yeni sezona iddialı giren Fenerbahçe, Altay gibi ligde ikide iki yaptı. Sarı-lacivertliler, Adana Demir'i 1-0, Antalyaspor'u da 2-0 yenerek gol yemeden iki maçını 6 puanla tamamladı. Avrupa Ligi'nde ise Play-Off'ta Helsinki'yi iki maçta da yenen Kanarya, gruplara kalmanın moraliyle bugün Altay karşısına çıkacak.

YENİ SERİ PEŞİNDE

Ligde ilk hafta konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Altay, geçen hafta da deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yendi. Ligde ilk 2 haftada puan kaybı yaşamayan 5 takımdan biri olan Altay, bugün Fenerbahçe'yi yenmesi halinde 1981-1982 ve 1992-1993'te üçte üç yaparak başladığı sezonların başarısını tekrarlayacak.

MUSTAFA DENİZLİ FAKTÖRÜ İLE ALTAY

SÜPER Lig'de günün sonucu en çok merak edilen Altay-Fenerbahçe randevusu ile ilgili ünlü teknik adam Yılmaz Vural, Yeni Asır Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Çeşme Alaçatı'da tatilde bulunan Vural, Mustafa Denizli faktörü ile siyah-beyazlı ekibin bir adım önde olduğunu kaydederek "İki takım da lige iki galibiyet ile başladı. İyi galibigenç oyuncuları var. Ancak iki takımın randevusunda tek fark Mustafa Denizli. Mustafa hoca rakiplerini iyi analiz eden bir teknik adam. Bu nedenle Altay'ı Fenerbahçe karşısında bir adım önde görüyorum" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL