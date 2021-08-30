Altay’a Fener freni

Süper Lig'de ilk iki maçını kazanan ve oynadığı futbolla takdir toplayan Altay, Fenerbahçe engelline takıldı. İzmir ekibi, sahasında ağırladığı sarı-lacivertlilere 2-0 mağlup oldu. 33. dakikada rakip yarı sahanın ortasında topla buluşan Osayi-Samuel, rakiplerini de geçtikten sonra ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan şutunu çekti, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 36'da Pinares'in kullandığı köşe atışında Teisserand'ın uzaklaştırdığı topla ceza sahası dışında buluşan Kappel'in şutunda, meşin yuvarlak auta gitti. 43'de hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, Osayi- Samuel'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed'in attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 47'de F.Bahçe'nin sol kanattan kullandığı kornerde ön direkte Gustavo kafayı vurdu Lis topu çizgiden çıkardı.

FERDİ'Yİ TUTAMADILAR

51'de Cebrail'den topu çalan Ferdi Kadıoğlu ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi 0-1. 55'te Sol kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Ferdi'nin ceza alanına çevirdiği topa Valencia vurdu ve farkı 2'ye çıkardı. 0-2. 90+3'te Altay atağında Eren uzaklardan şansını denedi, direği sıyıran top yandan auta gitti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



BJÖRKANDER SÜRPRİZİ

ALTAY Teknik Direktörü Mustafa Denizli Fenerbahçe karşısında kadroda sürpriz yaparak değişime gitti. 71 yaşındaki deneyimli teknik adam ilk iki haftada kazanan onbirden tek değişiklik yaptı. Dizilişte değişime giden Denizli, Martin Rodriguez'i keserek sakatlıktan çıkan Björkander'i kadroya dahil etti. Martin Rodriguez ikinci yarıda Kappel'in yerine oyuna dahil oldu. Fener karşısına 5'li savunma ile çıkan Denizli, Naderi'yi sol kanada çekerek ön libero Thiam'ı da stoper olarak değerlendirdi. İzmir ekibinde altyapıdan yetişen ve geçtiğimiz günlerde profesyonel sözleşme imzalayan Cem Özgener kadroya dahil edildi. TFF eski başkanlarından Mahmut Özgener'in oğlu olan Cem, alt yaş gruplarında milli formayı da terletiyor.



SİYAH-BEYAZ ŞOV

ALTAY'I Fenerbahçe karşısında muhteşem taraftarı yalnız bırakmadı. Maçtan önce satışa çıkarılan biletlerin tamamını 2 saatlik bir süre içinde tamamen tüketen siyahbeyazlılar Doğanlar Stadı'nda tribünlerde kendilerine ait olan yüzde 50'lik bölümün tamamını doldurdu. Siyah-beyazlılar maç öncesi futbolculara tek tek tribünlere çağırarak moral verirken 90 dakika boyunca da susmadan takımlarına destek verdi.