Altay’da rota Arase

Süper Lig'de sezona iddialı bir giriş yaptıktan sonra şampiyon adayı Fenerbahçe önünde tökezleyen Altay'da yönetim sağ kanat takviyesi için girişimlerini hızlandırdı. Siyah-beyazlı yönetim, son olarak Avusturya ekibi Rapid Viyana'nın genç kanat oyuncusu Kelvin Arase'yi gündemine aldı. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin talebi üzerine sağ kanat transferini hızlandıran kurmaylar ilk olarak 22 yaşındaki futbolcuya teklifini iletti.

ARASE'NİN KİRALANMASI PLANLANIYOR

Kariyerine Avusturya'da başlayan Nijeryalı futbolcunun da çıkış yapabileceği bir lige transferine sıcak baktığı öğrenildi. Sözleşmesi bir yıl daha devam eden Arase'nin bonservis engeli nedeniyle kiralanması gündemde. Siyah-beyazlılar, kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonunu da ekleyerek genç yıldızı istiyor

AVUSTURYA'DAN HİÇ AYRILMADI

NİJERYA Benin doğumlu olan 22 yaşındaki kanat oyuncusu futbola Avusturya'da başladı. Rapid Viyana altyapısında yetişen Kelvin Arase, Avusturya'da Horn ve Ried ekiplerinde ise kiralık olarak forma giydi. Futbolcu Şampiyonlar Ligi Elemeleri ve Avrupa Ligi Elemeleri'nde ise toplam 6 maça çıktı.

EREN ERDOGAN FORMAYA GÖZ KIRPTI

Altay'da son olarak iç sahada oynanan Fenerbahçe maçının son bölümünde oyuna alınan genç futbolcu Eren Erdoğan, kısıtlı sürede sergilediği futbolla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Teknik direktör Mustafa Denizli tarafından 83'üncü dakikada Cebrail'in yerine oyuna alınan 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 90+4'üncü dakikada uzak mesafeden yaptığı sert vuruş çok az farkla gol olmamasına rağmen gösterdiği cesaretle alkış topladı. Eren sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her zaman daha yükseğe" ifadelerine yer verdi. Altyapıdan yetişen Eren, geçen sezon 1'inci Lig'de 14 maçta 179 dakikada görev alıp 3 gol, 1 asistle oynadı.