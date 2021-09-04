Altay’da kadro ayarı

Süper Lig özlemine 18 yıl aradan sonra son vererek lige çok iyi bir giriş yapan Altay'da yönetim, teknik direktör Mustafa Denizli'nin raporu doğrultusunda isabetli transferler yaparken, siyahbeyazlılar, kadroda düşünülmeyen 5 futbolcudan da bir an önce kendilerine kulüp bulmalarını istiyor. İzmir ekibi 28 kişi olan oyuncu kadrosunu federasyona bildirirken, Altay'da gözden çıkarılan Jasmin Scuk'un yanı sıra kontratları devam eden diğer isimlerden gurbetçi stoper Berkay Sülüngöz, stoper Gencer Cansev, sol bek Mehmet Erdem Uğurlu ve sol kanat Ziya Alkurt'a kulüp aranıyor. Mehmet Erdem'le Erzurumspor'un ilgilendiği ancak anlaşma sağlanmadığı belirtildi



İKİ OYUNCUDA SONUÇ ÇIKMADI

Alkurt'un ismi Denizlispor'la anılırken, yönetimle görüşen Alkurt'un da anlaşma sağlayamadığı öğrenildi. Sülüngöz için de Altınordu devreye girerken, taraflar arasında görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı öğrenildi.



SÜPER LİG'İN CENTİLMENİ

SÜPER Lig'de ilk 3 haftada oynanan 30 karşılaşma sonunda 20 takım arasında kart görmeyen tek takım Altay oldu. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin sezon öncesi, "Futbolseverlere keyif veren centilmen bir takım izleteceğiz" açıklamasının ardından siyah-beyazlı ekibin ilk 3 müsabakada hem oyun hem de Fair-Play anlamında bu şekilde mücadele etmesi dikkat çekti. Altay'da görev alan 19 futbolcu kart gerektirecek bir harekette bulunmadı. Ligde ilk 3 maçta en fazla kart gören takım 10 sarı kartla Hatayspor oldu. Alanyaspor ise 2 kırmızı kartla başı çekti.



GENCER CANSEV İLE VEDALAŞILDI



Altay'da kulüp bulması istenen Gencer Cansev İzmir ekibine 2018-2019 sezonunda Ankaragücü'nden geldi. 32 yaşındaki futbolcu o sezon 29 maçta, 2019-2020'de de 13 karşılaşmada görev yaptı. Cansev, geçen sezon ise sakatlığından dolayı forma giyememişti.