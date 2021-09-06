Altay’dan atılım

Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, siyah-beyazlıların yeni vizyonunu anlatıp, plan ve projelerini açıklarken, kulübü geleceğe taşıyacak önemli adımlar atılacağını vurguladı. TFF 3. Lig'de aldığı Altay'ı 5 sezonda 18 yıldır hasret kaldığı Süper Lig'e taşıyan Ekmekçioğlu, siyahbeyazlı kulübün Türk futbolunda her zaman farklı bir konuma sahip olduğunun altını çizdi. "Altay, sadece bir futbol kulübü değildir" vurgusu yapan Ekmekçioğlu, "Ülkemizin en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olduk. Şimdi ise yepyeni bir döneme başlıyoruz. Bize düşen görev; 100 yıllık bu camiayı gelecek nesillere sapasağlam bir şekilde bırakmak. Armamızdaki yaprak, büyüklük ve sonsuzluğu simgeliyor. Türkiye'nin her noktasında bir Altaylı olacak" dedi.

ÖNEMLİ ADIMLAR ATILIYOR

İlk hedeflerinin Altay'ı Büyük Altay yapan değerlere sahip çıkmak olduğunu ifade eden Ekmekçioğlu şöyle devam etti: "Herkesin kalbinin yeniden Altay ile çarpmasını sağlayacağız. Çocuklar yine Altay'a gelecek. Altay, yıllarca ülkemizin en büyük yetiştirici kulübü kimliğini taşıdı. Toprak, Atakan, Sinan, Erdi, Necati, İbrahim Akın, Çağdaş Atan, Okay Yokuşlu ve Cenk Kaçar gibi değerler; tesisler ve sahalarla değil Altay geleneği ve emek sayesinde yetişti. İzmir'den çıkıp tüm Türkiye'ye yayılacak bir kadın futbol hareketi başlatıyoruz. Bu girişime, yeni dönem planlamamızın ön önemli adımlarından biri gözüyle bakıyoruz.



TARİHİ BİR ANLAŞMA GELİYOR

ALTAY Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, çok kısa sürede büyük bir müjdeyi açıklayacaklarını belirtti. Ekmekçioğlu, "Kurumsallaşma hamlemiz ile birlikte kulübümüzün gelir kalemlerinde önemli değişimler yaşanacak. Naklen yayın ve isim hakkı gelirlerinden oluşan modelin dışına çıkıp kulübümüzü çok önemli ve kalıcı bir gelir kaynağına kavuşturacağız. Önümüzdeki hafta içerisinde bununla ilgili detaylı açıklamalar yapacağız ama şimdiden söyleyebilirim ki, Altay tarihinin en önemli anlaşmalarından biri olacak" dedi.