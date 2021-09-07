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Altay’da Frieser sesleri

Siyah-beyazlılar, aradığı orta sahayı İngiltere’de buldu. Barnsley forması giyen Dominik Frieser listenin ilk sırasında Süper Lig’e iyi bir giriş yapan İzmir ekibi, transfer dönemini Championship temsilcisinin yıldız oyuncusuyla kapatmak istiyor. 27 yaşındaki oyuncunun kiralanması gündeme geldi

Altay’da Frieser sesleri

7.9.2021

Spor Toto Süper Lig'e iddialı bir başlangıç yapan İzmir temsilcisi Altay yönetimi, dış transferde son hamleyi gerçekleştirmek üzere. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin talebi üzerine sağ kanatta görev yapabilen bir orta saha oyuncusu arayan yönetim, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Siyah-beyazlılar Champinnship'te mücadele eden Barnsley ekibinden Dominik Frieser'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Transferin önündeki en büyük engel ise Avusturyalı futbolcunun kulübüyle devam eden 1 yıllık kontratı.

İLK TEMASLAR OLUMLU GEÇTİ
Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun transferle bizzat ilgilendiği öğrenilirken ilk temas Frieser ile kuruldu. Menajeri vasıtasıyla ulaşılan orta saha oyuncusundan 'Süper Lig'e gelebilirim' yanıtını alan kurmaylar, transfer sezonunun bitimine az bir süre kala Barnsley ekibiyle bir görüşme daha yapacak. Bonservis sıkıntısı nedeniyle 27 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlılara ilk etapta kiralık olarak katılması planlanıyor. Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun transferin gerçekleşmesi halinde sözleşmeye satın alma opsiyonunu da ekletebileceği ifade edildi.

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