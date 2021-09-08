Geçen sezon 1. Lig’in en yaşlı ekibi olan Altay, Süper Lig’de de kadro yapılanmasında aynı yolu tercih ett

Spor Toto Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra mücadele eden Altay, yine tecrübeyi seçti. Play-Off Finali'nde şampiyonluk yaşadığı geçen sezon 1. Lig'de 27.9 yaş ortalamasıyla ligin en yaşlı ekibi olan siyah-beyazlılar, bu sezon da Türkiye'nin devler arenasında bayrağı elden bırakmadı. Dış transferde kadrosuna 11 yeni takviye yapan, 19 futbolcuyla yollarını ayıran Altay, 21 takım arasında Sivasspor'dan sonra ligin en tecrübeli ikinci ekibi oldu. Siyah-beyazlılar, 28.4 yaş ortalaması ile kadrosunu tecrübeli isimlerle şekillendirdi.

40'LIK DELİKANLI İBRAHİM ÖZTÜRK

Sivasspor ise 29.3 ortalamayla bu anlamda ligin zirvesine yerleşti. Altay yönetimi, 40 yaşındaki İbrahim Öztürk ve 36'lık gol kralı Marco Paixao'yu takımda tutarken bu iki isim takımın en tecrübeli isimleri olarak dikkat çekti. Siyah-beyazlı ekibin, 11 yeni transferi arasındaki en tecrübeli ismi ise Aytemiz Alanyaspor'dan gelen 33 yaşındaki Ceyhun Gülselam ve Gremio'dan alınan 30 yaşındaki Şilili Cesar Pinares oldu. Takımın en genç isimleri ise altyapıdan çıkan 17 yaşındaki Cem Özgener ve Nurettin Küçükdeniz oldu.

EMRE KILINÇ HAREKATI

Altay, G.Saray'da yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen sağ kanat oyuncusunu kiralamak için çalışmalara başladı

Süper Lig'deki ilk yılında kadrosuna önemli takviyeler yapan Altay, transfer sezonunun son saatlerinde oldukça hareketli. Siyah-beyazlılar, Kappel'e alternatif olarak düşündüğü sağ kanat takviyesi için Galatasaray'ın yıldızı Emre Kılınç'ı gündemine aldı. İstanbul ekibinin kendisine kulüp aradığı ve yüksek bir bonservis bedeli karşılığında satışını planladığı 27 yaşındaki yerli yıldız için Altay devreye girdi. Futbolcuya şu ana kadar G.Saray'ın istediği rakamı veren bir kulüp çıkmazken, İzmir ekibi Emre Kılınç'ı 1 yıllığına kiralamak istiyor. Teklif Galatasaray Kulübü'ne iletilirken, transferde son söz Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Emre Kılınç da olacak. Terim'in onay vermesi halinde, bu yıl ligde bir maça çıkan ve daha çok Avrupa'da boy gösteren Emre ikna edilecek. Boluspor'da yetişen Emre Kılınç, Sivasspor'da da forma giydikten sonra geçen sezon başında Galatasaray'a transfer olmuştu.

HEDEFTE KAPACAK VAR

ALTAY, bugün sona erecek transfer dönemi öncesi Fenerbahçeli genç sol kanat Burak Kapacak'ı gündemine aldı. İzmir temsilcisi, sarı-lacivertlilerin Bursaspor'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için girişimlere başladı. Burak konusunda Fenerbahçe'nin kararını bekleyen Altay, olumlu yanıt alması halinde 11'inci takviyesini yapmış olacak. Anlaşma sağlanması halinde Burak Kapacak, siyah-beyazlıların dış transferde Ceyhun Gülselam'dan sonra el sıkıştığı 2. yerli futbolcu olacak.

■ BURAK HAKERLER