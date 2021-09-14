Altay’da rotasyon

Süper Lig'de son iki maçta Fenerbahçe ve Konyaspor'a yenilerek yara alan Altay'da gözler cuma günü Doğanlar Stadı'nda oynanacak olan Göztepe derbisine çevrildi. Son iki maçta kalesinde 5 gol yiyen ve sadece 1 gol kaydeden İzmir ekibinde, derbide değişim de gündeme geldi. Altay'ın 71 yaşındaki tecrübeli teknik patronu Mustafa Denizli'nin performansından memnun kalmadığı bazı oyuncuları kulübeye çekmesi bekleniyor. Özellikle savunma bölgesinde değişim yapacak olan Mustafa Denizli, ileri uçta da rotasyona gidecek.

BAMBA KULÜBEYE

Son iki maçta savunmada aksayan Murat Akça'yı yedek kulübesine çekmeyi planlayan tecrübeli teknik adam, İbrahim Öztürk ile birlikte bu kez Björkander'i değerlendirecek. Ön libero mevkiinde de son iki maçtır verim alamadığı Thiam'ı derbide düşünmeyen Denizli, Serge Aka ile orta sahayı güçlendirmeyi hedefliyor. İlk maçında Kayseri filelerini iki kez sarstıktan sonra üç maçı boş geçen Daouda Bamba'nın yerine ise Konya'da sonradan oyuna girip golle buluşan Ahmed Rayan'ın şans bulması bekleniyor.



YENİ PRENS BJÖRKANDER

ALTAY'IN yaz transfer döneminde İsveç ekibi Mjallby ekibinden transfer ettiği Eric Björkander, teknik direktör Mustafa Denizli'nin yeni prensi oldu. İsveçli oyuncu daha önce F.Bahçe maçında ilk on birde göreve başlarken, Konya'da da ikinci 45'te forma giydi. 25 yaşındaki futbolcuyu on bire monte etmeyi planlayan Denizli, Göztepe'nin forveti Ndiaye'yi Björkander ile durduracak.



18 YIL ARADAN SONRA YİNE RAKİP OLACAKLAR

Altay ile Göztepe, Süper Lig'de 18 yıl sonra karşı karşıya gelecek. En son 8 Şubat 2003 yılında Süper Lig'de kozlarını paylaşan iki takımdan Altay, Göztepe'yi 2-0 mağlup etmişti. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan o maçta Altay'ın gollerini İbrahim Akın ve İnanç Gültekin kaydetti. Altay ile Göztepe arasında 2003 yılında Süper Lig'de oynanan son karşılaşmada forma giyen İbrahim Akın siyah-beyazlı kulüpte, İlhan Şahin ise sarı-kırmızılı kulüpte göreve devam ediyor. O dönem genç birer futbolcu olan ve sahaya ilk 11'de çıkan ikiliden İbrahim Akın, Altay'da sportif direktör, İlhan Şahin ise Göztepe'de sportif menajer olarak görev yapıyor.

■ BURAK HAKERLER