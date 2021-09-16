Altay’ın kozu Cesar Pinares

Süper Lig'de yarın oynanacak olan İzmir derbisinde rakibi Göztepe karşısında ev sahibi konumdaki Altay'ın en önemli silahı hiç kuşkusuz Cesar Pinares olacak. Altay'ın yaz transfer döneminde Brezilya ekibi Gremio'dan renklerine bağladığı Şilili yıldız ilk 4 haftada takıma verdiği hücum desteği ile dikkat çekti. 30 yaşındaki on numara ilk 4 haftada 1 gol atıp, 2 asist yaptı. Pinares, siyahbeyazlı ekibin 4-1 kazandığı maçta 1 gol atarken, 3-0 kazanılan Kayserispor karşılaşmasında da bir asist yaptı. Son oynanan Konyaspor maçında da bir asist gerçekleştiren Pinares 3-1'lik yenilgiye engel olamadı. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin derbi için özel olarak görev verdiği 30 yaşındaki on numara, yarınki

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