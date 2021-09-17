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Altay - Göztepe canlı anlatım

Süper Lig'de 18 yıl sonra Altay ile Göztepe karşı karşıya. Altay'da sakatlıkları bulunan Şilili 10 numara Cesar Pinares ve Mısırlı forvet Ahmed Rayan, Göztepe'de ise tedavileri süren sağ bek Murat Paluli ile Boşnak stoper Marko Mihojevic forma giyemeyecek. İzmir'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan Altay - Göztepe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Altay - Göztepe canlı anlatım

17.09.2021, 19:45 Güncelleme Tarihi: 17.09.2021, 19:48

İzmir temsilcileri Altay ile Göztepe, Süper Lig'de 18 yıl sonra karşı karşıya geldi. En son 8 Şubat 2003 yılında Süper Lig'de kozlarını paylaşan iki takımdan Altay, Göztepe'yi 2-0 mağlup etmişti. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan o maçta Altay'ın gollerini İbrahim Akın ve İnanç Gültekin kaydetti. Altay ve Göztepe o sezon birlikte küme düşerken, sarı-kırmızılılar aradan geçen yıllar içinde amatör kümeye, siyah-beyazlılar ise 3'üncü Lig'e kadar gerileyerek ardından küllerinden doğup Süper Lig'e döndü.

LİGLERDE 57'NCİ KARŞILAŞMA
Altay ile Göztepe, şimdiye kadar profesyonel liglerde 56 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda siyah-beyazlılar 22, sarı-kırmızılılar ise 13 galibiyet alırken, 21 maç beraberlikle sonuçlandı. İki takım Süper Lig'de 23 kez rakip olurken, 27 kez aynı ligde yer aldılar. 2000-2001 sezonunda 2'nci Lig'de Altay ve Göztepe 4 kez birbirlerine rakip oldu. Altay derbilerde Göztepe'ye 67 gol atarken, Göz-Göz rakip fileleri 48 kez sarstı.

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