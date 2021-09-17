Altay - Göztepe canlı anlatım

İzmir temsilcileri Altay ile Göztepe, Süper Lig'de 18 yıl sonra karşı karşıya geldi. En son 8 Şubat 2003 yılında Süper Lig'de kozlarını paylaşan iki takımdan Altay, Göztepe'yi 2-0 mağlup etmişti. İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan o maçta Altay'ın gollerini İbrahim Akın ve İnanç Gültekin kaydetti. Altay ve Göztepe o sezon birlikte küme düşerken, sarı-kırmızılılar aradan geçen yıllar içinde amatör kümeye, siyah-beyazlılar ise 3'üncü Lig'e kadar gerileyerek ardından küllerinden doğup Süper Lig'e döndü.

LİGLERDE 57'NCİ KARŞILAŞMA

Altay ile Göztepe, şimdiye kadar profesyonel liglerde 56 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda siyah-beyazlılar 22, sarı-kırmızılılar ise 13 galibiyet alırken, 21 maç beraberlikle sonuçlandı. İki takım Süper Lig'de 23 kez rakip olurken, 27 kez aynı ligde yer aldılar. 2000-2001 sezonunda 2'nci Lig'de Altay ve Göztepe 4 kez birbirlerine rakip oldu. Altay derbilerde Göztepe'ye 67 gol atarken, Göz-Göz rakip fileleri 48 kez sarstı.