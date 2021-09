11’ler değişti

Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra oynanan İzmir derbisinden, Altay ve Göztepe teknik direktörleri kadrolarında ufak çaplı rotasyon yaptı. Sakatlıklık ve performans nedeniyle kadroda rotasyona giden Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ve Göztepe'nin teknik patronu Nestor El Maestro on numaralarını değiştirdi.



TİJANİC GERİ DÖNDÜ

Altay'da sakatlığı bulunan Şilili Cesar Pinares derbide forma giyemezken yerine Brezilyalı Thaciano forma giydi. Göztepe'de ise geçen hafta Başakşehir maçında ilk on birde göreve başlayan golcü Adis Jahovic yedek soyunurken yerine David Tijanic on numara pozisyonunda sahaya çıktı. Başakşehir karşısında ikinci yarı oyuna girip galibiyet golünü kaydeden Tijanic 3 hafta sonra on birdeki yerini aldı.



KAPTAN KESİK YEDİ

Her iki takımda savunmada da değişiklikler vardı. Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, performansı nedeniyle kaptan İbrahim Öztürk'ü yedek kulübesine çekerken Thiam'ı stopere çekip yerine Zeki'ye şans verdi. Göztepe Teknik Direktörü Maestro da Başakşehir maçında sakatlanan Murat Paluli'nin yerine sağ bekte Kerim'e şans verdi. Altay'da maç öncesi sakatlıkları bulunan Martin Rodriguez maça yetiştirilirken Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan maç kadrosunda yer almadı. Göztepe'de ise sakatlıkları bulunan Ege Özkayımoğlu ve Marko Mihojevic de kadroda yoktu.