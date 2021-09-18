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Haberler Altay Müthiş derbi Altay'ın

Müthiş derbi Altay'ın

Thaciano’nun penaltı kaçırdığı maçta Göz-Göz Soner ile umutlansa da Altay, Kappel ve Paixao ile 3 puanı kaptı

Müthiş derbi Altay’ın

18.9.2021

Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra oynanan İzmir derbisinde ev sahibi Altay, geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. 17'de sağ kanattan Leandro Kapel'in ortasında kale sahası önünde topla buluşan Karamoko Bamba'nın kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 20'de Obinna'nın müdahalesi sonucu Leandro Kapel'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazanan Altay'da Thaciano penaltı vuruşundan yararlanamadı. Top direğin kenarından auta çıktı. 26'da Thiam'ın müdahalesi sonucu Halil Akbunar'ın yerde kaldığı pozisyonda, VAR odasından gelen uyarı üzerine hakem Halil Umut Meler saha kenarındaki VAR noktasında pozisyonu inceledi ve Göztepe lehine penaltı kararı verdi. Penaltıyı Soner Aydoğdu gole çevirdi: 0-1.


PAIXAO SON SÖZÜ SÖYLEDİ
69'da Rodriguez'in kullandığı serbest vuruşta, Paixao'nun kafa vuruşu auta gitti. 71'de Cebrail Karayel'in yaptığı ortada ceza sahası içindeki Kappel'in bekletmeden yaptığı vuruşta, top filelerle buluştu: 1-1. 90+3'te Göztepeli oyuncuların uzaklaştırmak istediği topla buluşan Paixao'nun vuruşunda, top filelere gitti: 2-1.

BAYRAK DİKTİ
18 yıl aradan sonra oynanan İzmir derbisinde Altay, Göztepe'yi uzatmada bulduğu golle 2-1 mağlup etti. Maçın kahramanlarından Cebrail Karayel karşılaşmanın ardından tribünlerden aldığı Altay bayrağını orta sahaya dikerek taraftarları coşturdu.
DAVETSİZ MİSAFİR
SÜPER Lig'in 5. haftasında oynanan Altay- Göztepe maçında sahaya köpek girdi. Karşılaşmanın ilk yarısında sahaya giren köpeği Altaylı futbolcular yakalamakta zorluk çekti. Göztepe'nin milli futbolcusu Halil Akbunar, davetsiz misafiri yakalayıp bir süre sevdikten sonra güvenlik görevlisine teslim etti.

Ogün ÖZDEMİR

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