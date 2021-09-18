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Haberler Altay Tribünlerde siyah-beyaz aşk

Tribünlerde siyah-beyaz aşk

Altay taraftarı, takımlarını İzmir derbisinde yalnız bırakmadı ve izin verilen kontenjanı doldurdu

Tribünlerde siyah-beyaz aşk

18.9.2021

Göztepe derbisi için haftalar öncesinden hazırlık yapan Altay taraftarları, dev randevunun son iş gününe denk gelmesine rağmen büyük ilgi gösterdi. Hafta içinde satışa çıkan biletler anında tükenirken yaklaşık 4 bin 500 taraftar tribünlerde yerini aldı. Pandemi koşulları nedeniyle yüzde 50 taraftar kapasitesinin yer aldığı derbide, deplasman taraftarı Göztepeliler tribünde yerini alamadı. Altaylı taraftarlar, maç öncesi tek tek futbolcuları tribünlere davet edip, alkışlayarak moral verdi.

BAYRAK ŞOV YAPTILAR
Teknik direktör Mustafa Denizli de büyük ilgi görürken, taraftarlar 90 dakika boyunca susmadan takımlarına müthiş bir destek verdiler. Altaylı taraftarlar, tezahüratların yanı sıra sopalı bayrak ve pankartlarla takımı motive ederken Doğanlarda şov yaptılar.

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