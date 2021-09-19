Altay bayramı

Spor Toto Süper Lig'de son iki maçta aldığı yenilgilerin ardından 18 yıl sonra karşılaştığı Göztepe'yi geriden gelip son dakika golüyle mağlup eden Altay'da bayram havası yaşanıyor. Thaciano ile bulduğu penaltı atışından yararlanamayan, penaltıdan yediği golle devreyi 1-0 yenik kapatan siyahbeyazlılar, Kappel ve 90+3'te de Paixao'nun attığı gollerle maçı 2-1 kazandı. Altay bu sonuçla puanını 9'a çıkarırken rakibi Göztepe'nin de 4 puan önünde yer aldı. Özellikle ikinci yarıda müthiş bir baskı kuran Altay'ın sergilediği futbol büyük beğeni topladı.

PAİXAO FAKTÖRÜ

Müsabakanın ilk yarısında skoru her iki takımın kullandığı penaltı vuruşlarının tayin ettiğini anlatan teknik direktör Mustafa Denizli, "Görünen bir şey vardı. Çok yüksek tempoyla çıktık. Penaltıdan sonra biraz sendeler gibi olduk fakat ikinci yarıda maçın dönmemesi mümkün değil gibi görüntü vardı. Zaman zaman kontralar yedik, doğaldır. Neticede Altay camiası adına önemli bir maç oldu" diye konuştu. Galibiyet golünü atan Paixao ile ilgili de konuşan Denizli, "Devamlı gol atan bu ligde de atabileceğini gösteren bir futbolcu. Özenle kullanmamız lazım, özel bir golcü. Müsabakanın gidişatına göre oyunun kaderini değiştirebilecek bir futbolcu" dedi.

THACİANO VE ZEKİ BİR İLKİ YAŞADI

Altay'ın yeni transferi Brezilyalı Thaciano ve geçen sezonki oyuncusu Zeki bu sezon ilk kez ilk 11'de şans buldu. Sakat olan Şilili Pinares'in yokluğunda görev alan Thaciano 63'üncü dakikada oyundan alınırken, ilk kez kesik yiyen stoper İbrahim, sarı kart gören Murat'ın yerine ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

KADRODA HERKES GOLCÜ

Süper Lig'de 5 haftayı geride bırakan Altay, 3. galibiyetini Göztepe'den alırken bu süreçte fileleri tam 10 kez havalandırdı. Siyah-beyazlı ekibin rakip ağlara bıraktığı bu 10 golü ise 8 farklı oyuncu kaydetti. Golcüler Rayan ve Bamba 2'şer gol kaydederken, Kappel ve Paixao ise 1'er gol kaydetti. Orta alandan da skor katkısı gelirken Thiam, Rodriguez, Pinares ve Thaciano da birer gol atmayı başardı.

SOYUNMA ODASINDA GÖZ-GÖZ'E GÖNDERME

Derbi zaferi maç sonu sahadan soyunma odasına taştı. Taraftarlarıyla galibiyeti kutlayan futbolcular ve teknik heyet, soyunma odasında da zafer pozu verdi. Futbolcular, taktik tahtasında da rakibine gönderme yaptı. Altay soyunma odasında yer alan taktik tahtasına Büyük Altay: 2, Trenden İnenler: 1 şeklinde not düşüldü. Geçmişte Altay'ın Aydın seyahati sırasında futbolcular arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Güzelyalı semtinde yaşayan oyuncuların trenden inerek takımdan ayrıldığı ve 1925'te Göztepe'yi kurduğu rivayet ediliyor.

SİLİLİ CESAR PİNARES İÇİN SEFERBERLİK VAR

GÖZTEPE maçını 3 puanla noktalayan Altay, salı günü konuk olacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlılarda derbide sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Şilili on numara Cesar Pinares'in takıma dönmesi için seferberlik ilan edildi.

CEBRAİL VE POKO'YA DERBİDE TAM NOT

ALTAY'DA Göztepe ile oynanan maçta Kappel ve Paixao'nun dışında iki yıldız ön plana çıktı. Bitmeyen enerjisiyle dikkat çeken ve Kappel'e asist yapan sağ bek Cebrail ve eski takımına karşı inatçı oyunuyla Gabonlu Poko, Altay taraftarından bol bol alkış aldı.