Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 2 yenilgi alarak 9 puan toplayan 7'nci sıradaki İzmir temsilcisi, 1 puanla ligin dibine demir atan Karadeniz ekibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan Altay'da tedavilerinin sürdüğü açıklanan Rayyan, Pinares, Rodrigues, Poko ve Eren forma giyemeyecek.
Altay'ın rakibi Çaykur Rizespor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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