  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Altay Altay'ın rakibi Çaykur Rizespor

Altay'ın rakibi Çaykur Rizespor

Süper Lig'de son olarak derbide Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek moral bulan Altay, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçta Ümit Öztürk düdük çalacak.

Altay’ın rakibi Çaykur Rizespor
DHA

20.09.2021, 14:17

Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 2 yenilgi alarak 9 puan toplayan 7'nci sıradaki İzmir temsilcisi, 1 puanla ligin dibine demir atan Karadeniz ekibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

Sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan Altay'da tedavilerinin sürdüğü açıklanan Rayyan, Pinares, Rodrigues, Poko ve Eren forma giyemeyecek.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altay'ın rakibi Çaykur Rizespor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.