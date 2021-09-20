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Altay'ın rakibi Çaykur Rizespor

Süper Lig'de son olarak derbide Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek moral bulan Altay, yarın deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Çaykur Didi Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçta Ümit Öztürk düdük çalacak.