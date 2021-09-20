Eskileri sırtladı

Derbide Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek moral bulan Altay, 1. Lig'de kadrosunda yer alan isimlerle galibiyete uzandı. Siyah-beyazlılarda ilk golün asistini, sağ bek oyuncusu Cebrail yaparken, 2018-19 sezonundan bu yana siyah-beyazlı formayı terleten Kappel ve Marco Paixao attıkları gollerle derbinin kahramanları oldu.



9 ESKİ OYUNCU

İzmir ekibinde şampiyon kadroda yer alan Murat, Poko, Kappel, Cebrail, Thiam ve Zeki olmak üzere 6 eski futbolcu ilk 11'de sahaya çıkarken, sonradan oyuna giren İbrahim, Paixao ve Erhan'la birlikte toplam 9 eski futbolcu derbide görev yaptı.

Bamba dört maçtır suskun Siyah-beyazlı ekibin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı golcü oyuncu Daouda Bamba son 4 maçta sessizliğe büründü. Fildişi Sahilli oyuncu ilk hafta 3-0 kazanılan Kayserispor maçında ağları 2 kez sarstıktan sonra oynanan 4 karşılaşmada da gol atamadı. Bamba, Alanya, F.Bahçe, Konya ve Göztepe ağlarını boş geçti.



SAKATLAR BELİRSİZ

Derbide sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Pinares ve Rayan'ın Ç.Rize maçında oynayıp oynamayacakları belirsiz



ŞAHNE'YE ZİYARET

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, İzmir'e yeni atanan İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Yönetim Kurulu Üyeleri Aykut Dikencik, Kerem Sancak ve Fırat Sancak da eşlik etti. Karşılıklı iyi niyet ve başarı dileklerinin konuşulduğu ziyarette Başkan Emekçioğlu, Müdür Mehmet Şahne'ye üzerinde isminin yazılı olduğu hatıra forması hediye etti. Şahne de Altay'a Süper Lig'de başarılar diledi.